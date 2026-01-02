根據美媒《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）今（2）日爆料，剛奪下世界大賽二連霸的洛杉磯道奇已經正式接觸從多倫多藍鳥轉入自由市場的明星內野手比薛特（Bo Bichette）。若這名兩屆美聯安打王順利加盟，道奇的「宇宙級打線」將再添一名恐怖戰力，目標直指世界大賽三連霸。此外報導同時指出，目前除了道奇外，包括小熊、洋基、紅襪以及老東家藍鳥，共計5支球隊都對比薛特展現強烈的興趣。
兩屆美聯安打王身價高 道奇等五大豪門瘋搶
比薛特是當今大聯盟最具火力的游擊手之一，他曾在2021與2022年連續兩年蟬聯美聯安打王，並在2021年繳出「29 轟、102 分打點、25 盜」的鬼神級成績。儘管2025年曾受傷病困擾，但他在傷癒後的季後賽中首次嘗試移防二壘，展現了守備位置的彈性。
據海曼報導，目前除了道奇外，包括小熊、洋基、紅襪以及老東家藍鳥，共計5支球隊都對比薛特展現強烈興趣。報導指出，先前對比薛特表達高度興趣的球隊，多半集中於美聯東區。除了藍鳥對重新簽回他持開放態度外，紅襪也曾在12月初透過線上會議與他進行接觸。不過隨著休賽季推進，競逐版圖已不再侷限於東區，海曼透露，小熊、洋基以及道奇，近期都開始跟比薛特接洽。
報導同時指出，洋基正評估交易二壘手奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）的可能性，而小熊也在傾聽各隊對霍納（Nico Hoerner）的報價。一旦上述球員被交易，勢必讓兩隊在二壘防區出現即戰力空缺。由於比薛特先前已表態對轉守二壘或三壘抱持彈性態度，讓他的適配性與市場價值進一步提升。
比薛特若加盟 貝茲重回外野成「最佳解答」？
若比薛特這名明星游擊手入隊，道奇擁擠的內野該如何安排？目前道奇游擊防區由守備優異的貝茲（Mookie Betts）鎮守，但隨著貝茲年屆34歲，未來是否會重回外野，將游擊大位交給比薛特，仍有討論空間。
此外，道奇也對小熊強打外野手塔克（Kyle Tucker）展現興趣。若塔克也入隊，道奇能讓「超級工具人」艾德曼（Tommy Edman）專注於二壘，或是將比薛特排在二、三壘防區。這種「甜蜜的煩惱」顯示出邪惡帝國雄厚的資本與野心。
消息來源：《紐約郵報》
