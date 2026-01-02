我是廣告 請繼續往下閱讀

休士頓太空人（Houston Astros）在今（2）日宣布簽下日職西武獅強投今井達也，這筆補強雖然令人振奮，但也讓球團的財務狀況亮起紅燈。根據美媒《MLB Trade Rumors》分析指出，在簽下今井後，太空人的團隊薪資已逼近「豪華稅」門檻，這幾乎宣告了球隊已無力留住尋求大約的王牌左投瓦德茲（Framber Valdez），且未來若想再補強，恐怕得先進行「清倉」交易。根據數據網站《FanGraphs》的估算，隨著今井達也的加盟，太空人2026年賽季的預估團隊薪資總額已來到2億4200萬美元（約新台幣75.9億元），而豪華稅起徵線設定在2億4400萬美元。這意味著，太空人目前距離被課稅只剩下區區200萬美元（約新台幣6273萬元）的空間。由於球團已連續兩年（2024、2025）繳納豪華稅，若連續第三年超標，將面臨更嚴厲的累犯處罰，因此球團高層勢必會嚴格控管預算，这也間接證實了目前成為自由球員（FA）的前王牌瓦德茲，因追求高薪而離隊已成定局。為何太空人即便薪資緊繃也要簽下今井達也？主因在於先發輪值的極度不確定性。報導分析，隨著瓦德茲可能離隊，2025 年大爆發、繳出防禦率2.43且吃下185.1局的布朗（Hunter Brown），將在2026年正式扶正為新王牌。但在布朗身後，卻是滿滿的傷兵隱憂。曾是主力的哈維爾（Christian Javier）受手肘韌帶置換手術（Tommy John）影響，過去兩年合計僅投71.2局；麥考勒斯（Lance McCullers Jr.）近四年更只投了103局。雖然新同學巴羅斯（Mike Burrows）去年在海盜隊表現尚可（防禦率 3.94），但大聯盟經驗仍顯稚嫩。美媒指出，今井達也的加入，正是為了填補這一巨大的輪值缺口。太空人看中他在日職展現的「吃局數能力」與耐戰度，期望他能以相對合理的價格，扛起球隊「二號或三號先發」的重任。儘管他的三振率與滾地球率能否完全轉換到大聯盟仍是未知數，但在豪華稅壓頂的現實下，這是太空人所能做出的最佳賭注。