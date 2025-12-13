我是廣告 請繼續往下閱讀

MLB大聯盟洛杉磯道奇當家王牌、日籍強投山本由伸，前日宣布參戰2026年WBC經典賽，引發外界關注，不少道奇球迷擔心其體能狀況影響到下個球季，MLB權威數據網站「Fangraphs」也看衰山本由伸，預測他下季成績會大退步，投球局數、三振等各項數據都會創下生涯新低。「Fangraphs」休賽季時，都會針對各球員給出下賽季預測成績，綜合考量因素包含本季表現、傷勢、近況等，他們預測山本由伸2025-26年MLB成績大幅度衰退，除保送數外，其餘數據都呈現下滑，勝利貢獻值更一口氣降低1.4。以下為數據比較：投球局數：173.2局 →161局自責分率：2.49 → 3.43每局被安打加保送率：0.99 → 1.20三振數：201K → 170K保送：59次 → 49次對手打擊率：.182 → .236WAR值：5.0 → 3.6山本由伸今年迎來第2個大聯盟生涯，例行賽累積出賽30場拿到12勝8敗，防禦率僅2.49，於173.2局中僅被打出113支安打，狂飆201次三振，ERA+高達167，於季後賽表現依舊神勇，包含世界大賽獨拿3勝、「中0日」出賽奇蹟，讓他獲選世界大賽MVP。儘管本季投出最頂尖強投成績，但「Fangraphs」仍給出成績下滑評價，普遍認為主因就在於他休賽季會參與WBC經典賽，造成體能下滑所致。「Fangraphs」罕見操作，就連道奇媒體《Sleeper Dodgers》也關注到，不免質疑其公正性：「真的會下滑這麼多嗎？」，引發不少球迷討論，「肯定能輕鬆超越這些成績！」、「Fangraphs竟然質疑史上最佳投手（GOAT）」，但也有球迷力挺Fangraphs，「參加經典賽本來就對體能有很大負擔！」、「確實不看好他下季成績」