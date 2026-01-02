我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）休士頓火箭今（2）日客場出征布魯克林，在「死神」杜蘭特（Kevin Durant）的穿針引線下，搭配主力中鋒申京（Alperen Sengun）傷癒復出的強勢表現，全隊火力全開。火箭最終以120：96輕取籃網，不僅收下賽季對戰二連勝，更奪下近期的一波4連勝。37歲的杜蘭特此役再度改寫史冊，成為火箭隊史最年長單場繳出「20分、10助攻」的球員。本賽季透過震撼交易加盟休士頓的杜蘭特，今日面對前東家毫不留情。他全場貢獻22分、5籃板，並送出賽季新高的11次助攻。根據數據統計，37歲的杜蘭特成為火箭隊史單場至少繳出「20+10」數據最年長的球員。在他穩定控場下，火箭團隊進攻極其流暢，第三節更打出單節37：25的攻勢，一舉擊潰籃網。火箭內線核心申京在缺席兩場後於今日重返賽場，首節便展現極強的侵略性，率隊打出12：2的夢幻開局。申京全場挹注20分、6籃板與6助攻，展現全能身手；而體能勁爆的湯普森（Amen Thompson）則砍下全場最高的23分，外帶4籃板。此外，板凳席上的謝潑德（Reed Sheppard）與伊森（Tari Eason）也分別有14分及15分進帳，火箭團隊戰力讓籃網防線疲於奔命，最終仍無法擋住火箭的超強進攻火力。反觀主場作戰的籃網，今日進攻端表現低迷，全隊僅有湯瑪斯（Cam Thomas）砍下21分較為正常，其餘球員手感冰冷。籃網全場單節得分皆未突破30分，三分球命中率更是慘不忍睹。面對火箭多點開花的團隊籃球，籃網在下半場分差一度被拉開至25分以上，比賽早早進入垃圾時間，最終遺憾吞下2連敗。火箭在贏得這場勝利後，近期連勝湖人、騎士、溜馬與籃網，氣勢如虹。球隊將帶著這股4連勝的動力，繼續穩固在西區的領先地位。