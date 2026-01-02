隨著NBA美國職籃（National Basketball Association）交易大限逐步逼近，關於金州勇士補強的傳聞甚囂塵上。根據名記Jake Fischer爆料，勇士已在內部討論爭取目前效力於布魯克林籃網的明星前鋒小波特（Michael Porter Jr.）。美媒《體育畫刊》更隨即拋出震撼的「三方交易」方案，建議勇士梭哈小將庫明加（Jonathan Kuminga）與兩枚首輪籤，組建足以衝擊總冠軍的宇宙4巨頭。
籃網新一哥打出生涯代表作 勇士、公鹿等豪門瘋搶
本季轉戰籃網的小波特表現脫胎換骨，出賽26場繳出場均25.8分、7.5 籃板、3.3 助攻的數據，投籃與三分球命中率（41%）均創下生涯新高。這名208公分的高塔射手已成為市場上的熱門標的，除了勇士積極評估，戰績低迷的公鹿也將小波特視為比拉文（Zach LaVine）更優先的目標。儘管籃網傾向於休賽期再處理合約，但若有球隊開出「誠意滿滿」的籌碼，籃網高層不排除在季中提前放人。
梭哈兩枚首輪籤！美媒列三方交易：勇士為小波特「掏空家底」
由於籃網明確表示不想要目前掉出勇士輪替、且因續約問題與主帥柯爾（Steve Kerr）陷入僵局的庫明加，芝加哥公牛意外成為關鍵第三方。在美媒提供的草案中，勇士將送走庫明加、穆迪（Moses Moody）、希爾德（Buddy Hield）以及兩枚價值連城的首輪籤，換取小波特與菲利普斯（Julian Phillips）。公牛則獲得心儀已久的庫明加，籃網收穫三名即戰力與多枚選秀權，達成三贏局面。
📍勇士得到： 小波特（Michael Porter Jr.）、菲利普斯（Julian Phillips）
📍籃網得到： 懷特（Coby White）、穆迪（Moses Moody）、希爾德（Buddy Hield）、勇士26年及28年首輪籤
📍公牛得到： 庫明加（Jonathan Kuminga）
風險與回報的豪賭！組4巨頭有隱憂
若交易達成，勇士將組成由柯瑞、巴特勒（Jimmy Butler）、小波特與格林（Draymond Green）組成的豪華4巨頭。然而，這筆交易對勇士而言是一場雙重豪賭。小波特過往嚴重的背部傷病史是最大變數，加上其高達3830萬美元的年薪，將鎖死勇士未來幾年的薪資空間。在沒有選秀權與薪資彈性的情況下，若這組陣容無法立即奪冠，勇士恐將面臨王朝徹底崩塌的風險。
除了小波特還有備案？迎回湯普森、引進祖巴茨
因此除了追求小波特的高風險方案，美媒也提出了更具CP值的選擇。第一是透過三方交易送走庫明加，換回湯普森（Klay Thompson）與禁區藍領加福德（Daniel Gafford），既能讓「浪花兄弟」再續前緣又能補強內線。
📍勇士得到：湯普森＋加福德
📍國王得到：庫明加
📍獨行俠得到：蒙克＋穆迪＋國王2026年二輪選秀權＋勇士2032年二輪選秀權
第二則是鎖定快艇巨塔祖巴茨（Ivica Zubac）。若勇士執意動用兩枚首輪籤，目標鎖定祖巴茨可能更具效益。祖巴茨目前在快艇處境尷尬，勇士若能趁機搶人，他被認為比小波特更適合輔佐柯瑞。隨著交易截止日臨近，勇士高層的每一步棋都將決定柯瑞時代的最終落幕方式。
📍勇士得到：祖巴茨
📍爵士得到：庫明加
📍快艇得到：亨德里克斯（Taylor Hendricks）＋威廉姆斯（Cody Williams）＋米凱盧克（Sviatoslav Mykhailiuk）＋勇士2026年首輪選秀權＋勇士2028年首輪選秀權
