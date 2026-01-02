我是廣告 請繼續往下閱讀

今井達也、村上宗隆實際簽下的合約跌破眾人眼鏡

韓媒形容「令人衝擊的折價」 日職溢價光環不再？

保留「逃脫條款」 目標站穩大聯盟後重新證明身價

日本職棒（NPB）兩大巨星西武獅王牌今井達也與養樂多神獸村上宗隆，今年同步透過入札制度挑戰美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball），然而最終簽下的合約金額與美媒的預測落差巨大，引發亞洲球界熱議。韓國媒體《OSEN》更以「衝擊，又是衝擊」為題，深度剖析日本「頂級強投豪打」身價為何在今年市場意外遭到冷落。根據《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）報導，西武王牌今井達也與太空人達成的協議為「3年、總額5400萬美元（約新台幣16.91億元）」。雖然最高可透過獎金衝至6300萬美元，但對比季前美媒《The Athletic》預測的「8年、1.9億美元（約新台幣59.74億元）」天價合約，縮水到僅剩不到三分之一。率先加盟芝加哥白襪的村上宗隆，原先也被看好能拿到「8年、1.8億美元（約新台幣56.59億元）」的長約，最終卻只簽下「2年、3400萬美元（約新台幣10.69億元）」的短約。針對這兩筆簽約，韓國媒體《OSEN》驚訝表示：「這不是日本球員的溢價，而是令人衝擊的『折價』。」報導指出，身為日本職棒連三年雙位數勝投、去年防禦率僅1.92的頂級投手，以及史上最年輕打擊三冠王的村上宗隆，身價竟然在美國市場雙雙「跳樓大放送」，令人費解。韓媒分析，過往大聯盟資方願意對日籍球星豪擲千金，但隨著山本由伸等高薪球員在旅美初期多產生傷病風險的疑慮，美職在今年轉趨保守，只願開出短約來測試日本球員的適應力。儘管帳面數字不如預期，但今井達也的合約中包含了「逃脫條款（Opt-out）」的權利，代表他只要在大聯盟首季繳出成績，便能重新進入自由市場，爭取更高規模的長約。韓媒《OSEN》也指出，無論是今井或村上，皆選擇以短期合約作為跳板，「先在大聯盟證明實力，再挑戰真正屬於自己的頂級合約」。