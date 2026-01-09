我是廣告 請繼續往下閱讀

▲孫淑媚因凍齡外表引發熱議，網友認為其氣質與Winter（如圖）等韓流女神神似。（圖／IG@imwinter）

台語歌后孫淑媚今（9）日迎來45歲生日啦！但她的顏值根本是逆天開掛，完全猜不出真實年紀，最近許多網友們也在論壇上熱議她與部分韓流女神們撞臉，包含韓團BLACKPINK成員Jennie、aespa成員Winter通通被點名！網友也好奇孫淑媚到底怎麼辦到逆齡宛如少女？她也曾大方公開獨門心法，每天運動、搭配168輕斷食，再來就是多喝水，靠這3招讓她從裡到外都年輕！說到吃這件事，孫淑媚可有一套！但她絕對不過度苛求自己，該吃飽就要吃飽才是王道。女神日常飲食把重點放在營養要給足、調味料少放點、煮法越簡單越好，每餐都要吃得開心又滿足。孫淑媚曾在IG上分享自己的家常飲控簡餐，先把豆腐切塊後煎到香、蘑菇爆炒加點醬油提味，再把生菜洗淨燙一下或直接生吃都行，最後撒上起司粉、沙拉醬拌勻就搞定！她還搭配168斷食法，16小時空腹讓腸胃好好休息，身體代謝自然順暢。不過光吃對還不夠，動起來才是真本事！孫淑媚曾透露不管再忙都會儘量擠出時間運動，最主要的運動就是跑步，不論有沒有拍戲都堅持讓身體保持活力狀態。除此之外，多喝水也是關鍵之一，尤其夏天熱爆的時候更要猛喝，她用小水瓶裝水，喝完馬上續杯，這樣不但能幫身體排毒代謝，連皮膚都會變得水嫩透亮。結合規律運動、喝水神功，加上健康飲食跟斷食技巧，難怪孫淑媚能維持這種神級凍齡狀態，根本是娛樂圈的不老傳奇！1月9日的壽星不只有孫淑媚！還有香港演員王祖藍、台灣藝人楊子儀、台灣藝人黃豪平、台灣新聞主播簡懿佳、韓國女團4minute隊長南智賢、台灣新聞主播虞承璇、中國歌手莊心妍、韓國演員荷承里，粉絲一同祝福他們生日快樂吧！