NBA美國職籃（National Basketball Association）費城76人今（2）日客場挑戰達拉斯獨行俠，儘管獨行俠迎來當家球星「AD」戴維斯（Anthony Davis）傷癒復出，但在76人核心馬克西（Tyrese Maxey）狂轟34分與恩比德（Joel Embiid）在禁區強勢的主宰下，終場76人以123：108帶走勝利。這不僅是76人本季對戰獨行俠的二連勝，更完成了跨季對戰5連勝，讓獨行俠陷入4連敗的低潮。本場比賽的一大焦點是兩大禁區頂尖長人的對決。傷癒回歸的戴維斯上半場手感冰冷，前兩節僅得9分且出現3次失誤；反觀76人當家中鋒恩比德打得從容，全場穩定輸出22分、6助攻與4籃板，並多次在防守端限制戴維斯的發揮。戴維斯全場13投6中僅拿到13分、8籃板，表現明顯未達賽前預期。首節獨行俠一度取得領先，但在進入第二節後，76人進攻火力大爆發，單節就轟下41分，並成功將獨行俠單節得分限制在25分以內。其中，馬克西展現驚人效率，全場24投14中，包含4記三分球，攻下全場最高34分並送出10次助攻，完成精彩的雙十演出。此外，去年選秀探花埃奇庫姆（VJ Edgecombe）持續證明自己的身價，全場貢獻23分、5籃板與4抄截，與馬克西、恩比德、喬治（Paul George）組成的先發四人組全場表現穩健，始終讓分差維持在兩位數。獨行俠方面，儘管本屆狀元郎弗拉格（Cooper Flagg）手感普通，但依然展現出全能的身手，繳出12分、7籃板、7助攻與1抄截。然而，在厄文（Kyrie Irving）與萊夫利（Derek Lively II）等多名大將缺陣下，獨行俠在第4節雖一度靠著克里斯蒂（Max Christie）與威廉姆斯（Brandon Williams）的反撲追到僅剩4分差，但隨後76人回敬一波攻勢，徹底澆熄主場球迷希望。此役過後，獨行俠戰績跌至12勝22敗，下一戰將在主場交手杜蘭特（Kevin Durant）領軍、目前手握四連勝的休士頓火箭；而二連勝的76人則將前往紐約，挑戰剛奪下NBA盃冠軍的紐約尼克。