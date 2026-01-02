我是廣告 請繼續往下閱讀

第6屆WBC世界棒球經典賽今年3月正式開打，想豪組史上最強國家隊的多明尼加卻傳來壞消息，原本預定的2大MLB王牌、密爾瓦基釀酒人王牌裴洛塔（Freddy Peralta）、費城人強投桑契斯（Cristopher Sanchez）都表態不會參加，相比豪華的打擊火力，投手戰力嚴重失衡，成為多明尼加衝擊隊史第2冠最大隱憂。現年29歲的裴洛塔，自2018年登上大聯盟後就一直效力釀酒人，今年正式破繭而出，單季先發33場拿到17勝6敗，主投176.2局就狂飆204次三振，ERA+暴衝至154，表現已擠身為聯盟一線強投，生涯第2度入選明星賽。費城人「火球男」桑契斯方面，延續上季首度進入明星賽發揮，今年表現更上層樓，先發32場吃下202局，包含212次三振、拿到13勝，靠著高水準進階數據，ERA+176甚至高於裴洛塔，整季貢獻多達8WAR（勝利貢獻值），成為費城人今年最重要的王牌，還於國聯賽揚獎排名第2。多明尼加本屆找來傳奇巨星普侯斯（Albert Pujols）擔任總教練，打算豪組史上最強國家隊，衝擊隊史第2冠，打線方面一眾巨星都已宣告加入，包含小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、索托（Juan Soto）、小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、羅德里奎茲（Julio Rodriguez）、馬查多（Manny Machado）與克魯茲（Elly De La Cruz）等人都已加入。就現有戰力，多明尼加已經可以排出大聯盟球星級的先發9棒，打線火力勘比美國，但相比野手眾星雲集，投手方面卻相對乏善可陳，目前先發陣容算得上球星的，僅本季表現不佳的「魚王」艾爾康塔拉（Sandy Alcantara）一人。