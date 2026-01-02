我是廣告 請繼續往下閱讀

▲37歲的杜蘭特此役繳出22分、11助攻，正式超越傳奇名將德雷克斯勒（Clyde Drexler），成為火箭隊史單場砍下「20分、10助攻」的最年長球員。（圖／美聯社／達志影像）

西區強權休士頓火箭今（2）日作客布魯克林，在核心「死神」杜蘭特（Kevin Durant）轉職傳球大師、單場狂送11次助攻的策動下，聯手傷癒復出的申京（Alperen Sengun）以120：96輕鬆擊潰籃網，豪取4連勝。火箭此役不僅展現恐怖的團隊深度，杜蘭特更以37歲高齡打破隊史紀錄，加上前鋒伊森（Tari Eason）先發勝率就破表的「不敗定律」，這支年輕勁旅正坐四望三，目標直指西區龍頭寶座。雖然杜蘭特本場出現6次失誤，但他在進攻端的影響力無庸置疑。37歲的杜蘭特此役繳出22分、11助攻，正式超越傳奇名將德雷克斯勒（Clyde Drexler），成為火箭隊史單場砍下「20分、10助攻」的最年長球員。面對籃網的包夾，杜蘭特展現了極高的球商，頻頻穿針引線幫助隊友得分。賽後杜蘭特更特別盛讚隊友湯普森（Amen Thompson）在攻防兩端的自信，當火箭的核心球員能吸引包夾並準確傳球，讓外線射手群如謝潑德（Reed Sheppard）等人獲得空檔，火箭的進攻便顯得無解。如果要選出火箭近期的「轉運錦囊」，前鋒伊森（Tari Eason）絕對是唯一答案。此役伊森先發出戰22分鐘，7投6中、三分球2投全中，高效貢獻15分、9籃板。根據統計顯示，在伊森最近先發的18場比賽中，火箭取得了17勝1敗的傲人戰績。主帥烏度卡（Ime Udoka）賽後承認：「伊森進入先發帶來的變化不是巧合。」伊森擁有218公分的驚人臂展與一雙大手，防守模板被視為「年輕版雷納德（Kawhi Leonard）」。當他與杜蘭特、申京、阿門及史密斯同時在場時，火箭的淨效率值高達恐怖的+45.2，這套先發陣容已然成為聯盟各隊的噩夢。主力中鋒申京（Alperen Sengun）今日傷癒復出，全場12投8中、高效斬獲20分、6籃板與6助攻，且正負值高達居全場之冠。申京回歸後不僅確保了內線穩定度，更分擔了組織上的壓力。與此同時，三年級生湯普森的進化更是驚喜。阿門此役轟下全場最高23分，更追平生涯紀錄投進兩記三分球。當阿門能穩定輸出外線火力，對手將不敢輕易包夾杜蘭特與申京，這讓火箭的進攻空間徹底拉開，團隊戰力從「點」連成「面」。火箭接下來6場賽程中，有5場對手實力較弱，僅有對陣太陽的一場硬仗。火箭隨隊記者分析，若火箭能延續這股氣勢奪下10連勝，將帶著極大的信心前往雷霆主場尋求開幕戰敗北的復仇。隨著芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）與謝潑德在攻守兩端的穩定發揮，這支年輕的休士頓軍團正全速衝擊西區前三。