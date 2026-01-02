我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇傳記特輯《大谷翔平のなぜには物語がある》於昨（1）日在《BS東視》播出。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）在節目中感性談及陣中兩大傳奇大谷翔平與剛於上賽季結束後宣布引退的左投克蕭（Clayton Kershaw）之間的微妙關係，揭露兩人這段從「誤解」走向「相互尊敬」的歷程。大谷翔平與這位道奇隊史傳奇左投的緣分可追溯至2017年。當時大谷準備透過入札制度挑戰大聯盟，道奇為了展現誠意，特別安排克蕭親自出席交涉會議。然而，大谷最終選擇加盟洛杉磯天使，這讓當時充滿期待的克蕭相當失落，甚至曾公開直言那場會議「簡直是浪費時間」。羅伯斯回憶起這段往事時表示：「當時翔平選擇天使時，我們全隊都非常沮喪，因為大家都真心渴望他的加盟。」然而，當大谷於2023年底宣布轉戰道奇後，雙方的關係迎來了轉機。羅伯斯透露：「當克蕭知道翔平終於要來到道奇時，他其實感到非常開心。翔平一直以來都很尊敬克蕭，而克蕭對翔平球場上的表現也充滿敬意。這兩年來，兩人的關係變得非常深厚。」針對節目組提問「為什麼大谷與克蕭能建立如此特殊的關係？」，羅伯斯指出兩人擁有極其相似的靈魂特質。「偉大的球員之間，總是存在著一種英雄惜英雄的尊重，」羅伯茲分析道，「他們兩人都從不認為成功是理所當然的，對自己極度嚴苛，且擁有超乎常人的好勝心。他們就像彼此的一面鏡子，透過對方的存在來映照出更好的自己，這正是他們情誼深厚的根源。」隨著克蕭在2025賽季後正式卸下球衣，這段從誤解出發、最終昇華為惺惺相惜的情誼，也成為道奇世代交替的重要象徵。對大谷翔平而言，克蕭不只是同隊前輩，更是一位以身作則的標竿；而對克蕭來說，大谷的到來，則像是將道奇精神延續到下一個時代。正如羅伯斯所言，偉大球員之間的連結，往往超越勝負與時間，留下的，是彼此成就、也彼此尊敬的傳承。