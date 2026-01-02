我是廣告 請繼續往下閱讀

芝加哥小熊日籍強投今永昇太，去年12月接受日本媒體《サンスポ》記者浜浦日向專訪時，回顧2年大聯盟生涯，印象最深刻的是感受到文化差異，在牛棚練投時曾自嘲這球要被打爆了，卻被隊友指正不該這樣說，浜浦日向在專文中回憶道，今永昇太過去效力日職時期，就多次公開自嘲，即使在他成為橫濱DeNA王牌時，他也說過，「真正的王牌投手是像菅野智之那樣的投手，即使輸球也能登上報紙頭版。我還有很長的路要走。」2022年，當他投出無安打比賽後，賽後卻說「我只是個無名小卒，每個人都幫助我取得這個成績。」，後續他遭遇2連敗，更自嘲說到，「我已經連續兩周被打爆了，我會盡量不讓周圍的人感到尷尬。」一旁的隊友桑原將志聽聞後還笑說，「你別再自嘲了啦。」今永昇太在日本以謙遜態度受到肯定，也成為他深受球迷喜愛的原因，2024年，他理所當然帶著這樣的態度來到美國大聯盟賽場，卻遭遇到嚴重的文化衝擊。今永昇太回憶道，「我來到美國之後，心態確實發生不少變化。日本人崇尚謙遜，通過貶低自己來表達謙虛的態度，但這種理念，在美國根本行不通。」「我意識到自貶沒有任何好處，所以我開始積極看待一切。透過改變心態來享受每一天。我相信，如果我總是消極，積極的人就不會靠近我。無論生活有多麼困難，只要積極、快樂面對，也許都能化腐朽為神奇。」