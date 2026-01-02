我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯快艇今（2）日在主場迎戰猶他爵士，快艇球星「可愛」雷納德（Kawhi Leonard）再度展現巨星價值，全場狂飆6記三分球、豪取45分，不僅寫下個人本季得分新高，更在決勝第4節隻手遮天砍下20分。最終快艇以118：101擊潰爵士，收穫近期6連勝。值得一提的是，快艇主力中鋒祖巴茨（Ivica Zubac）受傷缺陣後，球隊至今還沒輸過。賽後，快艇主帥魯（Tyreann Lue）點出雷納德的進化，並直言：「就是他帶領我們獲勝的。」雷納德此役表現全面，上場39分鐘，29投16中，繳出45分、7籃板、3助攻、2抄截與2阻攻的數據。這場飆分秀也讓他快艇生涯總得分超越名人堂球員曼寧（Danny Manning），升至隊史第7位，下一個目標將挑戰保羅（Chris Paul）的7721分紀錄。快艇主帥魯（Tyreann Lue）賽後盛讚萊昂納德的進化：「他以前大多是接球投籃，但現在他開發出運球後的三分球，這是我們持續特訓的結果。今晚，他再次帶領我們走出困境。」比賽首節，快艇在哈登（James Harden）與雷納德帶領下，打出16：0的夢幻開局，一度領先達21分。然而爵士在馬爾卡寧（Lauri Markkanen）等多名主力缺陣下展現韌性，靠著李凱爾（Kyle Anderson）攻下賽季新高22分的帶領，在三節結束時將比分追到僅剩1分差。進入決勝節，戰局淪為雷納德的個人表演秀，他單節飆進4記關鍵三分球，一波三分雨徹底打殘爵士防線，將分差拉開至兩位數，讓猶他軍團無力回天。哈登此役挹注20分、7助攻，老將巴圖姆（Nicolas Batum）也飆進4記三分貢獻14分。儘管主力中鋒祖巴茨受傷，快艇卻在過去兩週打出強大的團隊籃球。豪取6連勝的快艇，目前戰績來到12勝21敗，暫列西區第11。魯強調：「保持謙遜、注重細節、無私打球，只要持續努力，最終就會得到回報。」雷納德本季目前場均28.5分，投籃命中率高達50%，場均得分更創下生涯新高。這支逐漸步入正軌的快艇隊，正用一場場勝利向西區季後賽席次發起強力衝擊。