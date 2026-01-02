洛杉磯道奇巨星大谷翔平，自2024年以10年7億美金（約合新台幣219億元）的史詩巨約加盟後，不僅沒有被壓力擊垮，反而交出凌駕於合約價值之上的驚人表現。MLB官方網站近日評選出「道奇隊史最偉大的5個首秀賽季」，其中大谷翔平與羅賓森（Jackie Robinson）等傳奇名將並列，成為隊史最亮眼的「最強轉學生」。
大聯盟首見神紀錄！「50轟50盜」寫下大谷障礙
大谷翔平在道奇的首個球季，雖然因右肘手術復健只能以指定打擊（DH）身分出賽，卻將打擊天賦發揮到極致。該季他繳出打擊率.310、54轟、130分打點、59次盜壘的驚人成績單，更創下大聯盟史上前所未有的「50 轟、50 盜」壯舉。此外，他單季累積安打數突破400大關，寫下大聯盟近23年來的首見紀錄。
MLB官網記者Sonja Chen盛讚：「當時外界對他第一年的期待值已經高得離譜，但他交出的成績單卻遠遠超出所有人的想像。」
不只個人數據！奪冠與全票MVP成入選關鍵
報導指出，大谷翔平入選隊史最強5人不只是因為數據，更因為他在加盟首年就帶領球隊奪下世界大賽冠軍。該年他不僅勇奪生涯第3座「全票MVP」，更在季後賽展現強大影響力。
官網強調，這份與眾不同的影響力讓它足以與1947 年打破種族藩籬的羅賓森、1981年掀起墨西哥狂熱的左投傳奇瓦倫祖拉（Fernando Valenzuela）、1949 年首屆賽揚獎得主紐康伯（Don Newcombe），以及1988年在世界大賽轟出再見逆轉砲的英雄吉卜森（Kirk Gibson）等隊史標竿人物並肩而坐。
二刀流復活！大谷翔平2025年再續連霸傳奇
在留下完美紀錄的2024年之後，大谷翔平更在剛剛結束的2025年球季成功重返投打二刀流，再次帶領道奇完成連霸夢想。雖然這份10年約才剛開始，但大谷已經在道奇這支百年名門的史冊上，留下了難以撼動的地位。全世界都在期待，這位當代傳奇在接下來的時光中，還能推高多少「大谷障礙」。
