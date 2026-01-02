我是廣告 請繼續往下閱讀

▲A-Lin（右）私下很照顧VERNA。（圖／谷優娛樂）

2026《台東跨年晚會－東帶我走》事隔兩日話題仍持續延燒，除了整體製作獲得高度評價，另一個被大量點名的亮點，是A-Lin在舞台上的自然互動與聊天節奏，在晚會開始前，由「微辣舞姬」琟娜VERNA暖場，VERNA分享A-Lin私下一直帶著她跟前輩打招呼、喊她吃飯，非常暖心，跨年結束後，一行人在昨（1）日趕上蔡依林大巨蛋演唱會最後一天，VERNA也被蔡依林的舞台魅力迷倒。而本屆跨年另一項打破慣例的安排，正是提前從下午就啟動的「音樂實驗場」，由琟娜VERNA 率先登場，以〈sugar free〉、〈play我呸＋turn up〉到〈Okashii〉接力暖身開唱，讓觀眾在正式晚會開唱前，就已提早進入跨年節奏，也讓跨年不再只是「等天后」，而是從白天就開始沉浸在音樂裡。據悉，琟娜VERNA同時也是本屆東跨首位登台演出的開場藝人，從下午四點一路暖場，直到晚間跨年前再度登台，與 A-Lin 合體演唱兩人合作曲〈糾結重啟〉，成功推升收視與討論熱度。她形容這樣的舞台安排「非常夢幻」，也讓她深刻感受到台東土地與觀眾帶來的溫度與人情味。A-Lin雖不管在東跨或任何舞台上都很chill很幽默，但私下對琟娜VERNA嚴格、也很有愛，常常把她拉在身邊，喊她吃飯或來跟前輩們拜碼頭、打招呼，尤其這次東跨兩人彩排和工作時間都不一樣，但A-Lin永遠記得琟娜VERNA的通告時間，也不時關心和詢問，但該稱讚時她也不吝嗇。例如，她要來琟娜VERNA彩排的畫面，驚艷說：「哇！這個辣！我看今天大概又會多一波人被辣到！」很替琟娜VERNA感到驕傲，最有趣的是，她居然想搶琟娜VERNA彩排那套衣服穿，說：「這套衣服我喜歡～還是我演出穿她這套！」琟娜VERNA也分享，能在 aMEI 與 A-Lin 細膩又無微不至的照顧下完成演出，讓她在舞台上更加安心，也更能全力以赴。結束台東行程後，琟娜VERNA昨（1）日返抵台北，隨即與 A-Lin 一同前往台北大巨蛋，觀賞偶像蔡依林的演唱會。舞者出身的她特別專注於舞台呈現與舞蹈細節，並大讚 Jolin 的外國舞者「真的沒話說」，不僅節奏韻律超強，每一個動作都精準到位，整體完成度高到令人讚嘆，也再次讓她感受到舞台表演的力量。