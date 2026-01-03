昔日少女團體偶像裴琳現身市集賣起雞蛋糕！15歲就以女團「
KISS」出道的她表示，當年媽媽為了防止她早戀， 刻意安排她就讀校風嚴謹的高雄中華藝校， 意外讓她與歌手方順吉成為同班同學。隨後轉學至華岡藝校， 又與名模姚采穎成為鄰座好友。 從演藝圈光環到手作麵糊的攤車生活， 裴琳在熱氣騰騰的雞蛋糕香氣中，與昔日戰友各奔前程， 寫下不同的人生故事。
裴琳媽媽送她讀藝校 方順吉、姚采穎成為同學
裴琳表示，她很愛美，對「美」很有興趣，原本想讀美容美髮學校，
但是媽媽為了防止她早戀，不希望她讀專科學校，送她讀中華藝校， 學校裡有很多明星。當時紅了半片台灣、從《新人歌唱排行榜》 節目出道的方順吉，還有南台灣小姑娘成員之一尤姿涵， 都是她同班同學。
後來轉學到台北華崗藝校，姚采穎就坐在她後面，
明道太太王婷萱也是她同學， 三人當時還常常一起搭計程車到陽明山上讀書，分攤車資。
昔日女團KISS際遇大不同：她變明道嫂、她低調育兒
裴琳在1999年與王婷萱、張碩芬被滾石唱片挖掘，
組成三人女團「KISS」出道，以甜美可愛美少女為主打，紅極一時。隨著團體解散， 三人的生活也走向截然不同的道路。王婷萱收服戲劇男神，成為明道賢內助。兩人結婚後育有一對子女， 生活重心全在家庭，非常幸福。
張碩芬團體中最早步入家庭的成員，
過著遠離螢光幕的家庭主婦生活，非常低調。裴琳是KISS成員中唯一持續在演藝圈打拚的人， 直到近年才因身體狀況與人生規劃，決定斜槓開啟雞蛋糕事業。
體重剩36公斤重摔斷骨 裴琳重新學站立
裴琳轉行賣雞蛋糕並非一時興起，她近期因骨裂開刀，體重一度暴跌至36公斤。在休養和復健期間，
她想做一件自由度高，能兼顧生存和休息的工作。這次養傷也讓她放慢腳步。回想起昔日與五月天、梁靜茹， 同為滾石唱片藝人跑通告的日子，當時她也一度因為住高雄， 需要每週搭飛機北上練舞、練唱。
「我15歲就出道，其實除了演戲什麼都不會，
連去超商應徵可能都會被嫌。」裴琳表示，出道時真的太過年輕， 沒有機會了解自己到底喜歡什麼，也沒有機會對自己有更多了解。但現在的她，已經能應對擺攤的各種突發狀況。對她而言，能在寒冬中與夥伴一起站到最後一刻， 看著顧客滿足的笑臉，就是最踏實的人生。
賣雞蛋糕和鄰近攤位結盟 裴琳找到夥伴
現在的裴琳與賣小卷的、賣蛤蜊的夥伴組成套餐聯盟，取名為「
鮮虎捲天下」，成為有事可互相照應的戰友， 雖然擺攤要面對清潔費調漲、冷風與跳電等挑戰， 但她卻找回了安定感。
裴琳表示，目前已花了約9萬元訂製老虎造型雞蛋糕模具，
頭已經洗下去了，暫時不考慮租店面，因租金是另一筆開銷， 她先選擇擺攤，且幾乎天天擺，現在還跟老師學習做雞蛋糕， 製作出就算冷掉也好吃的雞蛋糕，下一步她想開發做宅配服務。 未來還有很多需要學習和探索的地方，她會踏實地踏上旅程。
