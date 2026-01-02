我是廣告 請繼續往下閱讀

聖安東尼奧馬刺今（2）日證實，當家球星「斑馬」文班亞馬（Victor Wembanyama）因左膝過度伸展，將缺席下一場對陣印第安納溜馬的客場賽事。儘管核磁共振（MRI）檢查顯示韌帶並無結構性損傷，但這次傷病已為文班亞馬本賽季衝擊MVP、DPOY（年度防守球員）等各大獎項投下震撼彈。因為文班亞馬已經因小腿拉傷缺席12場，加上下一戰確定缺陣，賽程尚未過半，他已累積缺席13場，因此弱想追竹個向大將，本季最多只能再缺席4場比賽。文班亞馬的傷勢發生在昨日對陣尼克的第4節，當時他在搶籃板落地後左膝過度伸展，隨即返回更衣室。雖然賽後他曾表示想繼續上場，但球團基於保護立場要求他休息，並且明日對戰溜馬的比賽也已經確定缺席。雖然比起隔壁同樣遭遇膝傷、預計缺席4週的約基奇（Nikola Jokic）幸運許多，但文班亞馬目前正處於追逐各大個人獎項的邊緣。根據NBA規定，球員必須出賽至少65場才有資格角逐個人獎項。在此次受傷前，文班亞馬已因小腿拉傷缺席12場，加上下一戰確定缺陣，賽程尚未過半，他已累積缺席13場。這意味著在剩下的49場例行賽中，他僅剩「4場」的休戰空間，任何一次輕微扭傷或流感，都可能讓他與年度個人大獎擦身而過。面對NBA現行規定的「65 場出勤門檻」，文班亞馬昨日受訪時表示：「我並不反感這條規則。我當然會在意它，但這並非我首先考慮的事情。我相信馬刺隊醫團隊會恪盡職守，他們非常善於保持客觀判斷。」文班亞馬本賽季展現出恐怖的統治力，場均出賽不到30分鐘，就能繳出24.3分、11.7籃板、3.4助攻以及全聯盟第一的2.9阻攻。數據顯示，當文班亞馬在場時，馬刺每百回合失分僅103.9分，淨勝對手達12.4分；一旦他不在場，失分暴增至116.1分，馬刺幾乎淪為二流球隊。此外，他的高階數據PER值（球員效率值）與BPM值（衡量球員每百回合比聯盟平均球員多貢獻多少分數）均高居聯盟第三，僅次於約基奇與「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）。只要能健康出賽，他幾乎預約了年度第一隊以及DPOY（年度最佳防守球員）獎項。其實馬刺在文班亞馬缺席12場的比賽中，贏了9場，因此完全可以等到他的傷勢100%康復後再讓他上場，不過為了確保文班亞馬的健康並兼顧出賽場次，球團可謂煞費苦心。此前他小腿拉傷復出後，球隊曾安排他連續6場以替補身分出賽，並嚴格控制上場時間。對馬刺而言，文班亞馬在場時他們是一支具備爭冠實力的勁旅，但現階段確保他的長期健康，遠比一座個人獎盃來得重要。文班亞馬能否在溜馬下一戰對陣拓荒者的比賽中迅速回歸，保住挑戰史上最年輕年度大獎的機會。