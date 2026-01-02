BLACKPINK最強師妹BABYMONSTER今（2）日來台過新年，於台北小巨蛋舉辦《BABYMONSTER "LOVE MONSTERS" ASIA FAN CONCERT 台北站》和1.2萬名MONSTIEZ粉絲們同歡，經典舊歌《SHEESH》、《DRIP》和新歌《WE GO UP》都有唱，Ahyeon（雅賢）甚至展現三段高音，全場聽到掉下巴！
BABYMONSTER小巨蛋開唱 Ahyeon三段高音實力嚇人
BABYMONSTER六位成員Ahyeon、Rora、Ruka、Asa、Pharita、Chiquita一次排開小露香肩與大長腿，氣場直接拉滿，開場第一首就帶來去年（2025）10月發行的《WE GO UP》。今晚能站上台北小巨蛋，對BABYMONSTER來是一件值得紀念的事，她們也提到，這次以新歌《WE GO UP》回歸，同時展開全新巡迴，是一個嶄新的起點，象徵持續向前、成長、帶來更多靈感，話一說完，Ahyeon立刻切換中文模式帶氣氛：「我們要來唱接下來的歌曲啦～現在才要開始，大家要跟我們一起High起來！」話音剛落，神曲《DRIP》直接炸場。
《DRIP》在YouTube累積3.3億觀看次數，幾乎是K-POP粉絲人人都會的等級，最狂的是Ahyeon在這首歌裡直接端出三段高音，穩到不行，讓全場聽到下巴集體掉地上，也再次證明她們不是對嘴，是真材實料、全開麥硬實力的怪物新人。
萬人高喊「噓」超狂 Ahyeon全程中文互動
出道曲、也是現在韓流必聽神曲的《SHEESH》前奏一下，全場立刻進入應援模式，萬人齊喊「baby I’m a monster！」招牌的「噓」聲此起彼落，Ahyeon還性感抿唇、對著台下拋一句：「MONSTIEZ準備好了沒？」畫面一出全場失守淪陷大暴動。
因為演出時間正好落在2026年的第二天，Ruka率先用中文大喊：「新年快樂！」其他成員也輪流用中文自我介紹，誠意滿滿。Asa接棒用中文撒糖：「新年快樂，我想你們，你們想我嗎？」現場瞬間被融化，接著就進入中文擔當的一支獨秀時間，Ahyeon用可愛中文說：「大家好我是Ahyeon，很開心再次見到你們，今天也一起製造美好的回憶吧！」台下回應聲量直接破表。
至於為何Ahyeon中文實力這麼好，她曾分享，爸爸從小就告訴她「語言隨時都可能帶來很大的幫助」，也因為這句話深植心中，讓她從小就開始累積實力，除了母語韓文，她5歲就開始學英文，7歲學中文，一路練到現在，才能在舞台上自然切換語言、對答如流，完全不像背稿，一鍵切換的語言模式全開。
BABYMONSTER是YG娛樂繼2016年8月8日推出BLACKPINK後，時隔7年再推出的女子偶像團體，由3位韓國籍成員Ahyeon、Rami、Rora，2位日本籍成員Ruka、Asa以及2位泰國籍成員Pharita、Chiquita總計7位組成。不過Rami在2025年中宣布因為氣胸問題需要暫停活動，取消接下來所有行程，因此BABYMONSTER這次是以6人體制來台開唱過新年。
