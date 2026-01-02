BABYMONSTER今（2）日來台開唱，除了帶來《WE GO UP》、《SHEESH》、《DRIP》等表演，還跟全場1.2萬名MONSTIEZ（粉絲名）互動玩遊戲，Ahyeon笑說在後台狂找鳳梨酥，離場前還問：「有沒有人想吃火鍋呢？我特別想吃火鍋！」甚至在演出尾聲衝到搖滾區魚池發送簽名球，邊丟邊表演《SUPA DUPA LUV》、《Love In My Heart》，全場1.2萬人HIGH翻天。
Ahyeon瘋找鳳梨酥、珍奶 兼當主持人忙翻
一連表演完《WE GO UP》、《SHEESH》、《DRIP》、《CLIK CLAK》、《LOVE, MAYBE》、《REALLY LIKE YOU》、《WILD》、《BILLIONAIRE》、《PSYCHO》9首歌曲後，BABYMONSTER開始抽便條紙回答粉絲問題，Ahyeon被問「特別想吃的台灣美食，有的話是什麼？」她開心的說，今天在後台用餐區瘋狂尋找珍珠奶茶跟鳳梨酥，直喊：「特別特別好吃！」全員變成鸚鵡複誦中文：「特別～特別好吃！」
Ruka抽到「最近有沒有想誇誇自己的地方？」這題時，笑著分享一段小插曲，她說Rora之前在WEVERSE上傳了一張她在休息室做法式巧克力的照片，還忍不住自我吐槽：「我平常休息時什麼都不會做，但那天真的有動起來，所以想稱讚一下自己。」講完還露出一臉超滿足的表情，現場氣氛直接被她融化。
因為Ahyeon中文很好，她場上還兼任主持人，負責唸出遊戲規則，結果「心電感應」卡詞唸不出來，她急忙道歉：「特別難，對不起....」自問自答自道歉的模樣萌翻台下。
BABYMONSTER現身搖滾區送禮物 離開前還約吃火鍋
演唱會接近尾聲時，BABYMONSTER送上驚喜，表演《SUPA DUPA LUV》、《Love In My Heart》時，6位成員Ahyeon、Rora、Ruka、Asa、Pharita、Chiquita突然現身並坐上車繞場，一邊表演一邊丟簽名球，讓全場大暴動瘋搶。
演唱會結束前，Pharita拉著中文小老師Ahyeon，緩緩的說：「很幸福，今天很開心、謝謝你們今天來看我們，讓我們一起HIGH到最後吧！」輪到Ahyeon，全員開玩笑起鬨：「老師Let's go！」Ahyeon就害羞的問：「我今天真的很開心，你們呢？」接著表示跟大家見面，「真的太特別，特別開心啊～」也要求大家要好好照顧自己、愛自己，並祝福大家新年快樂，語畢再讓成員笑喊：「真棒真棒！」
分享完感言，Ahyeon依舊忙碌，接著教Chiquita講中文：「今天大家真棒啊！」接著BABYMONSTER以《WE GO UP》、《BATTER UP (REMIX)》、《SHEESH (RE-ENCORE)》3首歌結束今晚的表演，離開前還表示：「希望今晚的演出，能成為你們美好的回憶！」、「明天見」、「我愛你們～」、「有沒有人想吃火鍋呢？我特別想吃火鍋」以爆笑模樣道別。她們將於明天晚上6點於同一場地舉辦第2場演出，詳情可至主辦單位臉書查詢。
📌BABYMONSTER台北小巨蛋17首歌單：
1.《WE GO UP》
2.《SHEESH》
3.《DRIP》
4.《CLIK CLAK》
5.《LOVE, MAYBE》
6.《REALLY LIKE YOU》
7.《WILD》
8.《BILLIONAIRE》
9.《PSYCHO》
10.《BATTER UP》
11.《HOT SAUCE》
12.《FOREVER》
13.《SUPA DUPA LUV》
14.《Love In My Heart》
15.《WE GO UP (ENCORE)》
16.《BATTER UP (REMIX)》
17.《SHEESH (RE-ENCORE)》
