強烈大陸冷氣團南下，入冬以來最明顯降溫來襲，中央氣象署今（2）日針對全台18縣市發布低溫特報，其中雙北、桃竹苗等8縣市亮起橙色燈號，低溫恐持續下探10度以下。前中央氣象局長鄭明典表示，衛星雲圖出現整齊「雲街」，代表冷空氣出海位置偏南、風速快，保冷效果極佳，低溫將相當有感。天氣風險公司分析師薛皓天也提醒，今夜至明晚是最冷時刻，西半部平地恐現10度以下低溫，下周二冷空氣再增強，不排除達寒流等級。
18縣市低溫特報！氣象署：嚴防10度以下氣溫
中央氣象署今日下午16時28分發布低溫特報，表示受強烈大陸冷氣團影響，全台共有18縣市納入警戒。今日下午至明日晚間為冷空氣影響最明顯的時段，新北市、台北市、桃園市、新竹縣市、苗栗縣、台中市及宜蘭縣等8縣市亮起橙色燈號，代表有持續10度左右或以下低溫發生的機率；其餘基隆、彰化、南投、雲林、嘉義縣市、台南、高雄、花蓮及金門等10縣市則為黃色燈號，同樣須留意局部地區低溫風險。
⚠️低溫特報
📍影響時間：02日下午至03日晚上
🟡橙色燈號（非常寒冷）：新北市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、宜蘭縣
🟡黃色燈號（寒冷）：基隆市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣、金門縣
冷空氣強襲「雲街現蹤」！鄭明典示警：挑戰寒流
鄭明典在臉書分享最新衛星雲圖，指出台灣周邊出現排列整齊的「雲街」現象，顯示這波冷空氣實力不容小覷，低溫表現可能逼近甚至挑戰寒流等級。他更貼出台北近24小時氣溫變化圖，直言氣溫呈現「斷崖式下滑」，直接達標強烈大陸冷氣團，「12度C，不用四捨五入，還有下降空間！看來真的有機會挑戰寒流了，一起看下去。」
所謂的「雲街」是什麼？鄭明典分析，雲街在氣象學上又稱冷平流雲系，是強冷空氣通過較溫暖海面時形成的小積雲排列，雲街走向反應低層風的流向，可以回溯冷空氣出海的約略位置。此次雲街顯示冷空氣出海位置偏南，加上風速極快，冷空氣在海面停留受熱時間短，使得抵達台灣時仍保有高度低溫，體感自然更加明顯。
鄭明典也提醒，新竹、苗栗等山谷地形區域，入夜後可能因輻射冷卻與山風效應，冷空氣聚集沿著山谷往下流動，局部地區不排除出現異常低溫，民眾務必加強防寒。
強烈大陸冷氣團襲台「今明兩天最冷」！下周冷空氣恐達寒流等級
天氣風險公司分析師薛皓天表示，北部今日白天高溫僅約17度，夜間低溫落在10至12度之間；周五、周六（1月2日至3日）為這波冷氣團最冷時段，北部與宜蘭低溫僅剩10至12度，西半部平地有機會出現10度以下低溫，高海拔地區甚至可能下探5度以下。
薛皓天指出，周日天氣回穩，各地大多為晴到多雲，白天高溫可回升至20度左右，南部上看25度，但夜間低溫仍有13至16度。下周一新一波冷空氣再度南下，北部與東半部迎風面降雨機率提高，中部以南維持多雲天氣，中北部及東部全天氣溫將再度跌破20度。
薛皓天也提醒，下周二（1月6日）冷空氣強度明顯增強，上半天北部、東半部仍有短暫降雨，下半天轉為乾冷型態，若輻射冷卻條件配合，不排除這波冷空氣有機會達到「寒流」等級，影響時間可能一路延續至下周四（1月8日），民眾務必提前做好防寒準備。
資料來源：中央氣象署、前中央氣象局長鄭明典臉書粉專、天氣風險公司
