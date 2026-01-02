我是廣告 請繼續往下閱讀

中信兄弟球團日前公布不續約名單，其中最令球迷震驚且不捨的，莫過於曾寫下「第10輪逆襲神話」的明星右投吳哲源。今（2）日吳哲源正式在個人社群平台發布引退宣言，回顧這段從選秀吊車尾到經典賽王牌的奇幻旅程，並坦言在與傷勢長期對話後，決定高掛球鞋，回歸家庭陪伴孩子成長。吳哲源在開頭，特別說起了這段故事的起點：「2016中華職棒選秀會第十輪，中信兄弟球團指名投手吳哲源」。他回憶，10年前聽到司儀唱名的那一刻，內心百感交集，那是夢想成真的瞬間，卻也是一條艱辛道路的開始，「從那天起，『證明自己』成了我心中最堅定、也最誠實的信念。」披上黃衫的這十年，吳哲源從大學時期轉練投手、以僅30萬元簽約金與5.5萬元月薪擠進職棒窄門，一路展現強大的生存本能。他感性表示，這十年是人生中最珍貴的一段時光，即便面對低潮，身旁總有貴人與夥伴給予力量。吳哲源的職棒之路如同一部勵志電影。2022年他在二軍投手教練王建民的指導下，習得招牌「伸卡球」並轉任先發，寫下震撼聯盟的本土11連勝，一舉奪得年度最佳進步獎與投手金手套。隨後在2023年世界棒球經典賽（WBC），他身披中華隊戰袍對決荷蘭，繳出4.1局無失分的神勇表現，這場比賽過後，吳哲源便有了「抗荷英雄」的美名。吳哲源在文中直言：「這是當年剛被選進職棒的我，從未想像過的榮耀。」這場20年的棒球夢，他走得極其精彩。遺憾的是，2023年5月18日的一場傷退，成了他職業生涯的轉折點。因右肩傷勢脫離戰線後，吳哲源經歷了長時間的復健，卻始終無法重返一軍賽場。「再怎麼努力，身體終究會給出提醒，」吳哲源坦言，在反覆思考後，他決定邁向人生的下一個階段，「在家人與孩子最需要我的時候，回到他們身邊，陪伴他們成長。」現年僅31歲的他，雖然心中有不捨，但強調沒有遺憾，「若有一天，孩子們問起我過去的工作，我可以微笑、也可以很驕傲地告訴他們：『爸爸，曾經是一名職棒球員。』」在引退全文最後，吳哲源由衷感謝中信兄弟球團這十年來的栽培，以及每一位教練、隊友、防護團隊和球迷。「更要謝謝一路陪伴我的父母、家人與朋友，是你們，讓這場棒球夢，得以完整而美好。」吳哲源的引退文短短發布1小時，就湧入上千人按讚，同時也有上百人留下不捨的心聲。許多球迷說道：「辛苦了，永遠不會忘記你」、「謝謝你陪我們走過，感謝你的貢獻」、「謝謝你，曾經兄弟的王牌投手」。儘管傷病縮短了吳哲源的巔峰，但他從月薪5.5萬一路漲至20萬，從選秀邊緣人翻身成為本土王牌的故事，將永遠激勵著每一位在基層努力的棒球後輩。