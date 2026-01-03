我是廣告 請繼續往下閱讀

▲湖人替補前鋒范德比爾特（Jarred Vanderbilt）12月獲得重用，但卻被診斷出右腿酸痛，今（3）日出戰灰熊比賽中不確定能否上場。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯湖人12月受到傷兵困擾，僅打出5勝7敗戰績，排名也滑落到西區第5，然而2026年並未發生好消息，根據外媒《heavy.》報導，替補前鋒范德比爾特（Jarred Vanderbilt）被診斷出右腿酸痛，今（3）日出戰灰熊比賽中不確定能否上場，這對於湖人殘破不堪的防守，無疑是雪上加霜。湖人12月開始不斷傳出傷兵，里夫斯（Austin Reaves）14日與太陽賽前確定為左小腿二級拉傷，八村壘右小腿酸痛、蒂埃羅（Adou Thiero）右膝內側副韌帶拉傷、文森特（Gabe Vincent） 背部拉傷，如今可能又得加上范德比爾特，等於光是傷兵名單，就足以組出一支球隊先發5人。在八村壘缺陣情況下，范德比爾特原本有望在詹姆斯和拉拉維亞（Jake LaRavia）休息時，獲得更多上場時間，他角色日益重要的另一個原因，在於湖人糟糕的外線防守，這迫使總教練瑞迪克（JJ Redick）在12月重新將這位防守型側翼加入輪換陣容，他總計在12月場均獲得近25分鐘出賽時間。根據《The Athletic》記者沃伊克（Dan Woike）報導，八村壘將在下周初接受複診，里夫斯和蒂埃羅則至少缺席1個月。至於文森特，這位湖人重要的替補控衛，自12月14日對陣太陽賽後就一直缺陣，目前還沒有確定的複出時間表。在本周二以106：128慘敗給活塞後，詹姆斯與《ESPN》記者麥克梅納明（Dave McMenamin）談到傷兵問題時，也無奈地說，「我們整個球季都沒有用過完整陣容來打。」「我們現在有好幾位重要球員缺陣。很顯然，賽季初我就因為傷勢缺席前14場比賽。現在我們的全明星後衛里夫斯同樣缺陣，八村壘也缺席了，文森特則缺席了一段時間，海斯（Jaxson Hayes）剛剛復出。」詹姆斯表示，「人員變動非常頻繁。所以，你很難和那些現有的陣容建立良好的化學效應。」湖人12月戰績為5勝7敗，且1月16場比賽中，有多達10場為客場作戰，對於這支傷兵滿營的球隊來說，這無疑是一個難以想像的難堪狀況，其中還包括客場挑戰聖安東尼奧馬刺、丹佛金塊、洛杉磯快艇、達拉斯獨行俠和克里夫蘭騎士等擁有多位球星的球隊。湖人本季31場比賽中，已經採用17套不同的先發陣容，總教練瑞迪克則說，「輪換陣容頻繁變化，對每個人來說都是挑戰，不僅僅是教練。」雷迪克在2025球季最後一場比賽後說道。「這對球員來說也是一種挑戰，建立球隊風格並不容易。」但瑞迪克仍認為這樣的狀況很正常，他以去年球季來比喻，「想想我們去年，這支球隊和去年不一樣，我們的風格最終也會有所不同，但感覺當時直到1月底，我們才真正找到自己的風格。然後我們不得不再次調整。所以，我認為這很正常。」