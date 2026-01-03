我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA芝加哥公牛今（3）日於主場面對奧蘭多魔術，21歲小將布澤利斯（Matas Buzelis）於一次持球快攻中，單刀切入禁區，隨後壓著魔術防守悍將薩格斯（Jalen Suggs），上演一次精彩絕倫的「海報扣」，讓外媒《LARRY BROWN SPORTS》「預約年度最佳灌籃」，不同角度精彩片段，目前也在各大社群被轉發。本場第二節剩下7分34秒時，公牛先靠成功防守阻擋魔術進攻，布澤利斯接到球後一條龍殺到前場，面對196公分的魔術防守悍將薩格斯籃下封阻，布澤利斯選擇提前起跳，最終飛出最高點時，左手壓著薩格斯完成一次殘暴扣籃，讓全場球迷、現場轉播方都大聲驚呼。現年21歲的布澤利斯，身高203公分，學生時期就以勁爆體能與全能球風著稱，2024年選秀會以首輪第11順位被公牛選進，本季33場皆以先發出戰，場均14.1分、5.2籃板。本戰面對矮了7公分的薩格斯，完成一次「年度最佳」級別的灌籃，也讓他再度於社群爆紅。NBA官網、Youtube甚至Threads都轉發這則影音，稱呼這是一次足以被做成海報的扣籃表演，《LARRY BROWN SPORTS》則直接預約「年度最佳灌籃」，並誇張地表示薩格斯可能會因此退休，而IG上則有球迷認為，這與「灌籃王」葛瑞芬（Blake Griffin）生涯最佳扣籃有得比。