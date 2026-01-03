我是廣告 請繼續往下閱讀

球員 本季場均得分 場均罰球次數 場均罰球命中數 罰球命中率 本季單場最多罰球數 特殊紀錄 Luka Doncic 33.5分 11.8次 9.4個 79.8% 20罰18中（2場） 無 SGA 32.1分 9次 8個 88.6% 26罰23中（1場） 無 James Harden 25.9分 8.7次 7.7個 88.6% 15罰13中（2場） 連6季場均罰球超過10次（2014-2020） Antetokounmpo 28.9分 9.8次 6.3個 64.1% 18罰13中（1場） 單季場均最多罰球12.3次（2022-2023）

▲字母哥本季9.8次罰球暫居第2，但命中率僅64.1%。（圖／美聯社／達志影像）

▲SGA（右）近年製造犯規技術持續進步，也讓他成為全聯盟最難防守的球星之一。（圖／美聯社／達志影像）

▲哈登（James Harden）（中）作為「買犯」宗師級人物，近年隨著年紀漸長，製造罰球次數也不如過往犀利。（圖／美聯社／達志影像）

NBA洛杉磯湖人今（3）日128：121擊敗曼菲斯灰熊，頭號球星唐西奇（Luka Doncic）上場不到38分鐘高效攻下34分，全場獲得20次罰球機會，甚至比出手數還多，也成球迷關注焦點。唐西奇本戰上場37分33秒，全場有效出手僅18球，命中其中8中，其中三分外線為7投1中，但卻攻下34分、6籃板、8助攻與2抄截，原因在於單場獲得20次罰球機會，命中其中17個，等於有一半得分都是罰球獲得。值得注意的是，這並非唐西奇本季第一次單場獲得至少20個罰球機會，去年11月15日面對公鹿一戰，唐西奇全場同樣獲得20次罰球，他把握住其中18個，該場他攻下41分，湖人也以24分差勝出。唐西奇本季場均獲得11.8次罰球機會，投進其中9.4個，命中率79.8%，場均罰球數高於雷霆一哥「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的9次，此外同樣以製造犯規聞名的快艇球星哈登（James Harden），本季場均8.7次罰球，同樣落後給唐西奇。三人對比罰球相關數據，唐西奇稍早將本季單場至少20次罰球的場次提升到2場，領先給亞歷山大與哈登，而亞歷山大單場至少20次罰球雖僅1場，但該戰10月23日面對溜馬，亞歷山大於46分鐘內就獲得26次罰球，命中其中23個，該戰狂轟55分，都比唐西奇更多。值得注意的是，本季場均罰球次數僅低於唐西奇，排名第2的球星其實是「字母哥」，他今年場均可以獲得9.8次罰球，但僅能把握其中6.3個，命中率僅64.1%，為4人中最低。看到唐西奇本季暫居罰球王，再相比他過去時常攤手跟裁判抱怨的過往，讓許多球迷感到無語，紛紛表示，但也有球迷認為，在當今聯盟風氣下，製造犯規本來就是球星的技術之一。