NBA洛杉磯湖人今（3）日128：121擊敗曼菲斯灰熊，頭號球星唐西奇（Luka Doncic）上場不到38分鐘高效攻下34分，全場獲得20次罰球機會，甚至比出手數還多，也成球迷關注焦點。《NOWnews》整理出現役「罰球四天王」對比，唐西奇場均11.8次暫居第一，但本季單場最多罰球為「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的26罰，而「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）場均9.8次罰球雖暫居第2，但命中率64.1%，僅為4人中最低。
唐西奇單場獲得20罰 已是本季第2次
唐西奇本戰上場37分33秒，全場有效出手僅18球，命中其中8中，其中三分外線為7投1中，但卻攻下34分、6籃板、8助攻與2抄截，原因在於單場獲得20次罰球機會，命中其中17個，等於有一半得分都是罰球獲得。
值得注意的是，這並非唐西奇本季第一次單場獲得至少20個罰球機會，去年11月15日面對公鹿一戰，唐西奇全場同樣獲得20次罰球，他把握住其中18個，該場他攻下41分，湖人也以24分差勝出。
唐西奇場均11.8次罰球 穩坐聯盟罰球王寶座
唐西奇本季場均獲得11.8次罰球機會，投進其中9.4個，命中率79.8%，場均罰球數高於雷霆一哥「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的9次，此外同樣以製造犯規聞名的快艇球星哈登（James Harden），本季場均8.7次罰球，同樣落後給唐西奇。
三人對比罰球相關數據，唐西奇稍早將本季單場至少20次罰球的場次提升到2場，領先給亞歷山大與哈登，而亞歷山大單場至少20次罰球雖僅1場，但該戰10月23日面對溜馬，亞歷山大於46分鐘內就獲得26次罰球，命中其中23個，該戰狂轟55分，都比唐西奇更多。
字母哥也很能買犯 命中率卻偏低
值得注意的是，本季場均罰球次數僅低於唐西奇，排名第2的球星其實是「字母哥」，他今年場均可以獲得9.8次罰球，但僅能把握其中6.3個，命中率僅64.1%，為4人中最低。
球迷戰成兩派：所以你永遠不是GOAT
看到唐西奇本季暫居罰球王，再相比他過去時常攤手跟裁判抱怨的過往，讓許多球迷感到無語，紛紛表示，「手一攤就有罰球」、「這樣還不滿意？」「你可以繼續這樣打沒問題，裁判也會繼續響哨，但也是因為如此，你永遠當不成GOAT。」
但也有球迷認為，在當今聯盟風氣下，製造犯規本來就是球星的技術之一。「如果真的那麼簡單，那為什麼其他球星做不到？」
「罰球四天王」成績比一比：
唐西奇本場精華：
「罰球四天王」成績比一比：
|球員
|本季場均得分
|場均罰球次數
|場均罰球命中數
|罰球命中率
|本季單場最多罰球數
|特殊紀錄
|Luka Doncic
|33.5分
|11.8次
|9.4個
|79.8%
|20罰18中（2場）
|無
|SGA
|32.1分
|9次
|8個
|88.6%
|26罰23中（1場）
|無
|James Harden
|25.9分
|8.7次
|7.7個
|88.6%
|15罰13中（2場）
|連6季場均罰球超過10次（2014-2020）
|Antetokounmpo
|28.9分
|9.8次
|6.3個
|64.1%
|18罰13中（1場）
|單季場均最多罰球12.3次（2022-2023）