▲本場比賽詹姆斯出戰36分鐘，展現極高效率，18投12中砍下31分、9籃板及6助攻。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯湖人隊今（3）日在主場以128：121擊退曼菲斯灰熊，當家球星詹姆斯（LeBron James）再次向世人證明年齡對他而言僅是數字。根據Real App數據統計，詹姆斯成為NBA自1946年創立以來，首位年滿41歲後仍能單場砍下「30分+」的球員，寫下聯盟80年來前所未有的傳奇紀錄。本場比賽詹姆斯出戰36分鐘，展現極高效率，18投12中砍下31分、9籃板及6助攻。特別是在第四節戰況膠著時，詹姆斯多次憑藉強悍突破與籃下終結能力強行攻堅，讓主教練雷迪克（JJ Redick）嘆為觀止：「今晚每當我們需要得分，他總能靠一己之力解決問題，表現堪稱現象級。」隊友唐西奇（Luka Doncic）也對前輩的關鍵球能力感到由衷佩服。詹姆斯在賽後幽默提到兩人的一次遠距離長傳配合，笑稱：「東契奇是最好的四分衛之一，而我也是個不錯的接球手。」東契奇則直言，詹姆斯在末節展現了完全接管比賽的宰制力。此役過後，湖人隊本季在「關鍵時刻（Clutch Time）」的表現堪稱無敵，戰績來到驚人的11勝0敗，依舊維持不敗金身。雷迪克教練將此功勞歸於球隊在關鍵時刻的防守強度，特別是鋒線大鎖范德比爾特（Jarred Vanderbilt）回歸帶來的運動能力與多位置防守彈性，被詹姆斯視為贏球的關鍵要素。儘管贏球，雷迪克也坦言陣中同時擁有詹姆斯、東契奇與里夫斯（Austin Reaves）三位需要持球的球員，權利分配仍是課題。「核心挑戰在於詹姆斯與東契奇職業生涯都習慣特定打法，但場上只有一個籃球。」雷迪克說道。不過從今晚的賽果來看，東契奇專注於進攻推進，而詹姆斯負責收割戰場，雙星已初步找到共存之道。湖人隊目前整體氣氛良好，單場貢獻21分的板凳奇兵拉拉維亞（Jake Laravia）興奮表示：「能與這群天賦超群的隊友並肩作戰，沒有比這更享受的事了！」。