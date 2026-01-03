我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人隊今（3）日在主場拉開與曼菲斯灰熊隊兩連戰的序幕。在兩大巨星唐西奇（Luka Doncic）與詹姆斯（LeBron James）聯手轟下65分的帶領下，湖人隊末節上演逆轉秀，最終以128：121擊敗人手短缺的灰熊隊，取得今年對戰組合的首勝，「奇兵」拉拉維亞（Jake Laravia）攻下21分9籃板。唐西奇此役展現強大的破壞力，全場砍下34分，其中有一半的得分來自罰球，並貢獻8次助攻與6個籃板。詹姆斯則穩定輸出，交出31分、9籃板及6助攻的成績單。兩人在第四節徹底統治賽場，帶領球隊發動一波12-2的致命高潮拉開比分。期間唐西奇個人連拿4分並送出兩次三分助攻，最後由詹姆斯以一次進籃為這波攻勢收尾，徹底粉碎灰熊隊的逆轉希望。灰熊隊今日共有六名球員缺陣（包含周志豪），但表現極其頑強。傑倫·傑克森（Jaren Jackson Jr.）攻下全隊最高的25分，前湖人球員波普（Kentavious Caldwell-Pope）面對舊主也毫不手軟，單場貢獻20分，並在第三節末連飆兩記三分球幫助灰熊追成96平手進入末節。明星後衛莫蘭特（JaMorant）在經歷前一場40分的大戰後，本場繳出16分與11次助攻。湖人隊在第二節一度領先達15分，卻遭灰熊隊打出一波18：0的反擊，反倒陷入落後困境。所幸湖人前鋒拉拉維亞適時挺身，以12投8中的高效率攻下21分並抓下9個籃板，成為雙星之外最重要的火力支援。兩隊將在台灣時間5日於洛杉磯主場進行第二場交手，湖人隊力求將連勝氣勢延續下去。