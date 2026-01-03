我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年才進入第3天，NBA今（3）日再誕生一傳奇紀錄。沙加緬度國王雖以102：129被太陽打爆，但先發後衛、前年度MVP「衛少」衛斯特布魯克（Russell Westbrook）本場再攻下17分，衛斯特布魯克本場先發出賽，出賽26分鐘，總計12投6中，包含三分3投1中，攻下17分、9籃板、6助攻與1抄截，他於第四節剩下4分26秒時，切入突破上籃，攻下生涯第26,711分，正式打破紀錄。現年37歲的衛斯特布魯克，從2008年進入聯盟至今，已經走過18季，總計出賽1271場，其中1103場為先發，以場均21分效率，於37歲又52天之齡，正式突破羅伯森得分紀錄，獨居史上第15名，由於前14名皆是得分後衛、中前鋒，等於衛斯特布魯克如今的26,711分，已經躍居史上最會得分的控球後衛。衛斯特布魯克今年球季開始前，一度陷入無球隊收留窘境，還相傳他要遠赴歐洲打球，最後國王簽下他，開季初原本都從替補出賽，但從11月12日後，衛斯特布魯克就靠著高效率坐穩先發，本季仍在28.8分鐘上場時間內，場均貢獻14.4分、6.6籃板與7助攻，投籃命中率為42.3%。衛斯特布魯克除成為史上最會得分控衛外，本場也將生涯總進球數推進至9,165球，超越賽爾提克名將派瑞許（Robert Parish），獨居歷史第19名，目前他除在得分、進球數2項數據，都位列歷史控球後衛第一之外，籃板總數8909個也是控衛史上第一，遙遙領先第2奇德（Jason Kidd）的 8,402個。