NBA美國職籃（National Basketball Association）官方於今（3）日公布12月份東、西區最佳球員，由紐約尼克的布朗森（Jalen Brunson）與奧克拉荷馬雷霆的「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexande）分別獲選。然而，波士頓塞爾提克球星布朗（Jaylen Brown）隨即在Twitch直播中公開表達不滿，直言雖然無意冒犯其他球員，但論及個人數據與場上表現，自己才應該是獲獎人。布朗在12月份打出職業生涯代表作，單月場均轟下31.7分、6.5籃板、5.4助攻以及1.2次抄截，投籃命中率高達驚人的53.8%；而同屬東區的單月MVP獲選人布朗森雖然繳出場均30.6分、7.1助攻，但投籃命中率僅40.5%，因此布朗在直播中坦率表示，「這不是要針對Shai（SGA）或布朗森，但他們兩個上個月打得都沒有我好。」他強調，這並非要對同僚不敬，而是基於事實的自我評量，「我真的覺得自己更值得這項榮譽。」塞爾提克本季面臨嚴峻考驗，當家一哥塔圖姆（Jayson Tatum）因阿基里斯腱斷裂持續缺陣，布朗被迫扛起球隊勝敗。截至目前31場比賽，布朗繳出場均29.5分、6.4籃板、5助攻的成績單，投籃命中率50.3%、三分命中率35.6%，各項數據皆處於生涯巔峰，成為綠衫軍能穩住東區第三的關鍵。目前塞爾提克以21勝12敗的戰績落後東區榜首底特律活塞3.5場勝差，並與紐約尼克僅有2場差距。布朗本季曾經奪下「單週最佳球員」，原以為12月的強勢表現能為他贏得生涯首座單月最佳球員獎盃，未料最終還是鎩羽而歸。布朗森12月帶領尼克打出10勝4敗的佳績，甚至拿下NBA盃總冠軍；而布朗領軍的綠衫軍則是9勝3敗，球隊戰績也可能成為投票者的關鍵考量。然而，布朗在直播中的發言已引發兩隊球迷熱烈討論。隨著1月賽程持續推進，布朗能否持續維持「準MVP級別」的演出，並在下次與尼克的交手中「證明自己」，將成為全美球迷關注的焦點。