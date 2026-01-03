我是廣告 請繼續往下閱讀

台北地檢署偵辦太子集團弊案，針對太子集團在帛琉從事網路博弈並設立水房洗錢的部分，追查涉案台商，昨（2）日指揮調查局台北市調查處發動第5波搜索，前往提供水房場所的台商石濱芳、以及負責處理帛琉水房業務的台灣籍男子江友志等人住居所共4處地點執行搜索，並拘提該渡假村石姓負責人到案說明，同時還傳出這名石姓台商，竟是國安局校級退休的軍官。諭知石濱芳120萬元交保、江友志20萬元交保，2人並限制出境出海。根據資料，石濱芳早年在國安局任職，校級軍官退伍後前往帛琉從事旅遊業，這次會被搜索約談，據了解是因為提供場所供太子集團在帛琉洗錢，涉犯賭博、洗錢等罪。當他被調查官移送北檢時，身上還穿著印有國防大學理工學院「CCIT」臂章的外套。而帛琉司法部早在2023年間，就向調查局求助，指太子集團以合法掩護非法，在帛琉當地從事詐騙、博弈水房，調查指派多名調查官前往當地清查金流，除掌握集團主席陳志的身分，也確認帛琉已成為太子集團洗錢據點之一，甚至招攬台籍女子赴帛琉任職。