隨著2026年美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）日職入札期限進入最後倒數，市場動向瞬息萬變。日本強投今井達也昨日以3年5400萬美元（最高可達6300萬美元）的合約閃電加盟休士頓太空人隊。剩下的讀賣巨人重砲岡本和真會加盟哪支球隊受到矚目，跟據美國媒體《The Athletic》報導，多倫多藍鳥可能是其潛在下家之一。
岡本和真入札倒數！「外野守位」成加盟藍鳥關鍵？
岡本和真的入札期限將於美國時間周一下午5點截止。根據《TheAthletic》報導，多倫多藍鳥隊目前被視為最積極的追求者之一。雖然藍鳥一壘已有小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）坐鎮，但岡本具備守備左外野的能力，這項多功能性大大提升了他的市場吸引力。
球評指出，岡本和真在2024年曾有外野出賽紀錄，若他能勝任外野，藍鳥隊將能彈性調度打線，讓強打桑坦德（Anthony Santander）更多擔任指定打擊，進一步極大化球隊火力。目前包括教士隊、天使隊與紅襪隊也都在洽談名單中。
今井達也合約內幕：高年薪加兩次跳脫權
在季初原本預測今井達也能獲得6至8年、總值達1.5億至1.9億美元的重磅長約，但最終落點卻是3年短約。據悉，這份合約讓今井在2026年與2027年賽季後皆擁有跳脫權（Opt-out），且2026年若投滿100局即可獲得加碼獎金，並帶動後續年薪提升。
專家分析，這反映出大聯盟球團對今井速球能否適應大聯盟打者的疑慮，因此今井選擇了「先證明實力」的策略，尋求高平均年薪並保留靈活性，待30歲前若繳出佳績，仍有機會挑戰更大的長約。
消息來源：The Athletic
