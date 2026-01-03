我是廣告 請繼續往下閱讀

▲楊丞琳（如圖）為演唱會瘦身有成，在場上秀出美背。（圖／樹與天空娛樂提供）

楊丞琳（Rainie）全新巡演《房間裡的大象》跨年夜在南昌盛大啟航。迎接出道25週年，她不僅親自擔任演唱會總策劃，更克服術後復健的艱辛與休養期的體重反彈，靠著驚人毅力在開演前狂瘦4公斤，看工作人員吃美食，她只能聞香止飢。這場長達3小時的視聽盛宴，她化身「時光歌詠精靈」，首度在個人巡演中與萬名歌迷一同倒數，以39首金曲共舞內心大象，寫下演藝生涯璀璨里程碑。楊丞琳在4個月前才剛經歷一場預防性手術。她表示，長期處於高壓和快節奏生活，術後調養期間曾因身體不適還勉強回應公事，壓力大到幾度崩潰大哭。調養期間讓她學會傾聽身體的聲音，領悟到當負荷不了時，必須以自己為優先。這次她製作全新演唱會巡演節目《房間裡的大象》，自己擔任總策劃，密集彩排和瘦身，看到美食都只能先聞香止餓。瘦身效果有成，在演唱會上大秀美背。這場演出對楊丞琳意義非凡，是她出道25年來首次在屬於自己的演唱會中與歌迷跨年。她興奮表示：「首場就要有倒數的意義！大家一起從12月31日唱到1月1日，這是最難忘的記憶。」此次巡演主題「房間裡的大象」，寓意人生中面對陰暗面與情緒重量，舞台設計概念如同大型「音樂之房」，透過五大篇章與五套唯美造型，如：星辰繆思、霓裳女神，帶領歌迷走進她的心靈療癒空間。楊丞琳歌單很有誠意，包括13張專輯，除了〈年輪說〉、〈曖昧〉、〈雨愛〉必唱金曲，還加入7首新歌以及鐵粉敲碗已久的冷門神曲〈不被祝福的幸福〉。為了給南昌歌迷專屬禮物，她特別選唱蘇打綠的〈當我們一起走過〉作為城市限定曲。點歌環節更是大放送，原定只唱一首，最後一口氣加碼演唱〈理想情人〉、〈掛失的青春〉、〈在意你〉及從未在演唱會表演過的〈重新認識我〉，讓歌迷大呼過癮。製作規格比上一輪《LIKE A STAR》更加宏大，斥資打造19個升降舞台系統，並訂製總長12公尺的「巨型翅膀」呼應〈天使之翼〉意象。舞群編制達20人，融合現代舞與街舞風格，其中〈Yes, but？〉更加入整齊劃一的「刀群舞」，氣場強大。經典快歌如〈任意門〉、〈未來哈囉〉也經過全新編曲，瞬間將大巨蛋化為大型派對現場。