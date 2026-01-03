美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇的資深內野手羅哈斯（Miguel Rojas），在帶領球隊寫下輝煌戰功後，已表態本賽季將是他在大聯盟的最後一年。身為球隊場內外的精神領袖，羅哈斯近日透露了一個令球迷感到既意外又溫馨的「終極夢想」。他直言引退前最想達成的願望，就是能在道奇球場擁有一個屬於自己的「搖頭娃娃（Bobblehead）」。
大谷翔平也捨不得！曾親自慰留：再一起戰 10 年
羅哈斯在道奇休息室被視為「大哥」般的存在，不僅是年輕球員的榜樣，更是凝聚團隊士氣的關鍵。在去年世界大賽第七戰，羅哈斯於第9局敲出神話般的追平全壘打，助隊完成二連霸，當時大谷翔平甚至在慶祝時開玩笑地慰留他：「你現在還不能退休啦，再跟我一起打個10年吧！」
儘管隊友極力挽留，羅哈斯仍心意已決，計畫在今年結束職業生涯後轉往教練職發展。然而，在卸下戰袍前，這位老將心中一直有個渴望已久、卻遲遲未實現的小遺憾。
老將的意外告白：我想要一個自己的「搖頭娃娃日」
「我的官方搖頭娃娃，這是我期盼已久的心願。」羅哈斯接受訪問時感性表示，「能在引退前於道奇球場見證屬於我的搖頭娃娃日，是我最後想做的事情之一。」
在道奇隊，「搖頭娃娃日」通常只屬於大谷翔平、山本由伸、貝茲（Mookie Betts）或弗里曼（Freddie Freeman）等明星球員的殊榮，代表著人氣與貢獻的雙重認證。雖然羅哈斯職涯以穩健守備與紀律聞名，並非數據最亮眼的球星，但他對球隊的隱形貢獻早已深得球迷與高層認可。
留下最後的印記！盼隨三連霸達成夢想
美媒指出，羅哈斯在去年世界大賽的驚人表現，讓他的歷史評價達到了新高度，球團極有可能在今年為這位功勳老將圓夢。對羅哈斯而言，這不僅僅是一項給球迷的福利，更是他將身影永遠留在球迷心中的象徵。
2026年賽季，羅哈斯除了要輔佐大谷翔平與道奇挑戰史無前例的「世界大賽三連霸」，他也期待能看到成千上萬名粉絲在看台上拿著他的搖頭娃娃，為他的「最後一舞」畫下完美句點。
消息來源：《東スポWEB》
