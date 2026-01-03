我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鹿晗（如圖）被司曉迪指稱發生過親密關係，掀起軒然大波。（圖／翻攝自微博）

鹿晗、司曉迪床照流出！舌吻鹹濕情纏網炸鍋

▲司曉迪（左）曬出與鹿晗（右）私密床照，備受外界質疑真實性。（圖／翻攝自iamroosie微博）

鹿晗駁斥司曉迪！工作室聲明硬起來：追究到底

▲鹿晗工作室嚴正聲明，駁斥司曉迪爆料。（圖／鹿晗工作室微博）

中國娛樂圈震撼彈！1名自稱司曉迪的網紅於社群微博「iamroosie」爆料，自己與鹿晗、范丞丞、蔡徐坤、檀健次、林更新、黃明昊、王安宇等十多名男星「發生親密關係」，自豪喊道：「此生再也沒有遺憾」，其中司曉迪跟鹿晗的床照驚為天人，掀起網友2派論戰，目前男方嚴正否認此事，強調不排除採用法律途徑追究到底。司曉迪透過「iamroosie」帳號連日發文，曬出與鹿晗的私密床照，指稱2人曾拉絲舌吻，並形容為「舌頭伸進去纏繞半小時，拉出絲來的那種」，其中還有一張聊天記錄，男方回覆「你親得我好舒服」，女方也害羞回應，引發輿論巨浪。司曉迪不僅以文字描述相處過程，更同步公開聊天記錄截圖、飯店定位、聚會合照以及多張疑似私密場景的照片，爆料內容尺度之大，引發外界譁然，不過，也有網友質疑真實性，相關親吻、躺床畫面可能是劇照合成，對於爆料不採信。對此，鹿晗官方工作室發表聲明，強調所有平台涉及鹿晗的不實言論均已蒐證完成，未來將會透過法律途徑追究一切責任，「鄭重提醒廣大網友、任何透過個人臆測等方式編造、傳播及擴散的行為，均須承擔相關法律責任。」語氣堅定。