我是廣告 請繼續往下閱讀

▲朴娜勑（如圖）跟前經紀人風波不斷，跟成勛烏龍新聞慘被翻出。（圖／IG@wooju1025）

朴娜勑爆趕通告「一邊車震」！成勛名字意外登熱搜

朴娜勑、經紀人官司攻防戰開打！退出所有節目致歉

▲朴娜勑車震風波燒到成勛，一起登上微博熱搜。（圖／微博熱搜榜）

韓國知名搞笑藝人朴娜勑（朴娜萊）近日爭議不斷，繼非法醫療、職場霸凌疑雲後，今（3）日再被前經紀人踢爆，在跑通告途中於行駛中的車內與一名男性發生性行為，害經紀人被迫一邊開車一邊參與活春宮。事件曝光後，網路討論持續延燒，連帶讓韓星成勛名字意外衝上熱搜，網友也重新翻出2023年2人曾被捲入的誤報醜聞，再度成為話題焦點。成勛之所以被拖下水，與2023年那起荒謬的「愛愛送醫」謠言有關，當時有護理師在匿名論壇爆料，稱朴娜勑與成勛因發生關係意外被送進急診，內容誇張離譜，迅速在網路擴散。儘管貼文很快被刪除，但早已被大量備份轉傳，甚至出現「有人目擊」、「早就聽說過」等未經證實的說法，最終引發雙方經紀公司怒火，先後發聲明澄清並提告造謠者，強調事件完全不屬實，對當事人名譽造成嚴重傷害。而今天的爭議本身，朴娜勑被2名前經紀人向首爾地方雇用勞動廳申訴，指控她在工作移動途中，於車輛後座與男性發生19禁行為。經紀人指出，當時他們坐在駕駛座與副駕駛座，在密閉的行車空間中無法迴避，被迫在視覺與聽覺上承受極大精神壓力，甚至因朴娜勑過程中不斷踢踹駕駛座椅背，導致行車不穩，險些釀成交通事故，說這已不只是私德問題，而是嚴重的職場霸凌與安全疑慮。日前，朴娜勑與前經紀人對簿公堂，雙方互控職場霸凌、性騷擾、非法醫療、資金侵占等多項指控。受醜聞影響，朴娜勑後來單方面表示已跟經紀人和解，但怕影響到其他人，宣布退出《我獨自生活》、《驚人的星期六》等節目以示負責。