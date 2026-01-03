中國女網紅司曉迪今（3）日凌晨突然暴走，自爆睡過許多大咖男明星，對象包含韓團EXO前成員吳亦凡、鹿晗。司曉迪更詳細描述自己跟鹿晗舌吻的過程，還有與吳亦凡喝酒的互動，稱吳亦凡對她相當照顧，還會在她酒醉時幫她擦屁股；露骨內容讓中國粉絲全看傻，微博熱搜更霸榜一整排關鍵字，網友紛紛震驚直呼：「貴圈真亂」。
司曉迪自爆舌吻鹿晗 吳亦凡幫她擦身體
司曉迪透過微博帳號「iamroosie」接連放出炸裂資訊，還分享一張疑似她與鹿晗同床共枕的床照，更形容她與鹿晗「拉絲舌吻」，同時附上一張雙方煽情的對話紀錄，上面可以看到男方回覆司曉迪：「你親得我好舒服」，但不排除是合成照片。
除了鹿晗外，司曉迪也表示自己和鹿晗的前隊友、已經因為性犯罪被送入監獄的吳亦凡也發生過關係。她稱自己和吳亦凡是透過朋友推薦微信好友認識的，後來吳亦凡約她去喝酒，她本來一直拒絕，最後推託不了才去赴約，沒想到吳亦凡對她很溫柔，「我沒有覺得他是壞人，他會餵我喝水、會給我擦屁股，還和我舌吻」，露骨內容描述得相當詳細。
司曉迪點名眾多男星 陸網看傻：貴圈真亂
這些爆料曝光後，頓時在中國娛樂圈掀起軒然大波，同樣被司曉迪點名的男星還包含范丞丞、蔡徐坤、李汶翰、黃明昊、林更新，以及鋼琴家李雲迪；大家都紛紛發聲明否認與司曉迪的關係，痛斥是被抹黑造謠。中國網友看了則留言驚呼：「貴圈真亂」、「這是啥手段啊？能夠同時搞定這麼多男星，你們信嗎」、「其他人我不信，但吳籤就難說了」。
許多粉絲也跳出來幫自己的偶像說話，認為司曉迪曬出的對話紀錄很可能是偽造的，沒有任何實質證據，而且很多篇貼文一發完就秒刪。還有人懷疑司曉迪是妄想症患者，怎麼可能這麼多不缺錢的大咖男明星都要找她睡覺，希望司法可以還給明星一個公道。
資料來源：微博
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
我是廣告 請繼續往下閱讀
司曉迪透過微博帳號「iamroosie」接連放出炸裂資訊，還分享一張疑似她與鹿晗同床共枕的床照，更形容她與鹿晗「拉絲舌吻」，同時附上一張雙方煽情的對話紀錄，上面可以看到男方回覆司曉迪：「你親得我好舒服」，但不排除是合成照片。
除了鹿晗外，司曉迪也表示自己和鹿晗的前隊友、已經因為性犯罪被送入監獄的吳亦凡也發生過關係。她稱自己和吳亦凡是透過朋友推薦微信好友認識的，後來吳亦凡約她去喝酒，她本來一直拒絕，最後推託不了才去赴約，沒想到吳亦凡對她很溫柔，「我沒有覺得他是壞人，他會餵我喝水、會給我擦屁股，還和我舌吻」，露骨內容描述得相當詳細。
這些爆料曝光後，頓時在中國娛樂圈掀起軒然大波，同樣被司曉迪點名的男星還包含范丞丞、蔡徐坤、李汶翰、黃明昊、林更新，以及鋼琴家李雲迪；大家都紛紛發聲明否認與司曉迪的關係，痛斥是被抹黑造謠。中國網友看了則留言驚呼：「貴圈真亂」、「這是啥手段啊？能夠同時搞定這麼多男星，你們信嗎」、「其他人我不信，但吳籤就難說了」。
許多粉絲也跳出來幫自己的偶像說話，認為司曉迪曬出的對話紀錄很可能是偽造的，沒有任何實質證據，而且很多篇貼文一發完就秒刪。還有人懷疑司曉迪是妄想症患者，怎麼可能這麼多不缺錢的大咖男明星都要找她睡覺，希望司法可以還給明星一個公道。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。