中國男星吳亦凡因性侵案入獄服刑4年了，近日出現中國博主爆料，吳亦凡疑似在獄中絕食過世，但中共警政單位目前都沒出面回應。另外，今年4月時，還有一名自稱律師的女子發文，說吳亦凡又被移送到北京朝陽的看守所，因為檢方查出他逃稅3億人民幣（約新台幣13億元），新罪名增加。該律師還稱吳亦凡現在是獄中「頭板」，也就是牢房中的老大，待遇相對其他犯人好上許多。
吳亦凡死訊瘋傳 7個月前才被律師爆料添新罪
本月1日開始，吳亦凡的死訊在中國微博上瘋傳，多數網友認為官方沒出面通報，這應該是假消息，呼籲大家不要見到謠言就隨之起舞。另外也有網友提到，今年4月時，才有一名自稱是律師的微博用戶發文，說吳亦凡從監獄移到看守所了，「是發現漏罪喔，又要審理，這次據說偷稅漏稅涉案三個多y（指3億多人民幣）」。
吳亦凡成牢房老大？當「頭板」待遇不錯
該律師還爆料吳亦凡在獄中的生活，說他當上「頭板」待遇不錯，「起碼不用每天起來值班，不過他天天吃饅頭配白菜、西紅柿雞蛋這樣吃不膩嗎？」此人也表示吳亦凡如果會見委任律師需要戴著頭套，過程還是很嚴格的。而吳亦凡逃漏稅的新罪名若成立，將與前面性侵案的13年刑期合併，再減掉他已經服刑的4年，採取「先併後減」的方式發監執行。
吳亦凡4年前被逮 捲性侵案形象全毀
回顧吳亦凡性侵案，事件起於2021年7月，網紅都美竹公開指控吳亦凡藉「選MV女主角」名義邀約女性飲酒，進而發生性行為，當中更涉及未成年少女，引發輿論譁然。北京市公安局朝陽分局隨即介入調查，並於同年7月31日以涉嫌強姦罪將吳亦凡刑事拘留。8月16日，檢方正式批准逮捕。
案件於2022年6月10日在朝陽區人民法院開庭審理，法院於同年11月25日一審宣判，認定吳亦凡犯下「強姦罪」與「聚眾淫亂罪」，數罪併罰共判刑13年，期滿後將驅逐出境。2023年11月24日，北京市第三中級人民法院駁回上訴、維持原判。吳亦凡從2021年7月底被拘留後，就再也沒有公開露面了。
資料來源：微博
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
我是廣告 請繼續往下閱讀
本月1日開始，吳亦凡的死訊在中國微博上瘋傳，多數網友認為官方沒出面通報，這應該是假消息，呼籲大家不要見到謠言就隨之起舞。另外也有網友提到，今年4月時，才有一名自稱是律師的微博用戶發文，說吳亦凡從監獄移到看守所了，「是發現漏罪喔，又要審理，這次據說偷稅漏稅涉案三個多y（指3億多人民幣）」。
吳亦凡成牢房老大？當「頭板」待遇不錯
該律師還爆料吳亦凡在獄中的生活，說他當上「頭板」待遇不錯，「起碼不用每天起來值班，不過他天天吃饅頭配白菜、西紅柿雞蛋這樣吃不膩嗎？」此人也表示吳亦凡如果會見委任律師需要戴著頭套，過程還是很嚴格的。而吳亦凡逃漏稅的新罪名若成立，將與前面性侵案的13年刑期合併，再減掉他已經服刑的4年，採取「先併後減」的方式發監執行。
回顧吳亦凡性侵案，事件起於2021年7月，網紅都美竹公開指控吳亦凡藉「選MV女主角」名義邀約女性飲酒，進而發生性行為，當中更涉及未成年少女，引發輿論譁然。北京市公安局朝陽分局隨即介入調查，並於同年7月31日以涉嫌強姦罪將吳亦凡刑事拘留。8月16日，檢方正式批准逮捕。
案件於2022年6月10日在朝陽區人民法院開庭審理，法院於同年11月25日一審宣判，認定吳亦凡犯下「強姦罪」與「聚眾淫亂罪」，數罪併罰共判刑13年，期滿後將驅逐出境。2023年11月24日，北京市第三中級人民法院駁回上訴、維持原判。吳亦凡從2021年7月底被拘留後，就再也沒有公開露面了。
資料來源：微博
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。