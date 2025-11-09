35歲中國男星吳亦凡2021年因性侵案被捕，遭判13年有期徒刑，從此消失在螢光幕前。近日中國有娛樂博主爆料，稱吳亦凡在監獄中絕食，身體不堪負荷身亡；目前中國官方並未出面回應，讓傳聞持續擴大。不過這也是吳亦凡入獄4年來，第5次被傳死亡了，由於中共警方資訊封閉，導致消息真假難分，難以查證。
吳亦凡又被傳過世 中國官方尚無回應
本月1日中國微博上出現關於吳亦凡的死訊，許多娛樂博主發布討論吳亦凡在獄中過世的貼文，有的還描述細節，稱他是在獄中被關「小黑屋」絕食抗議才過世的，但消息內容真假難分。目前並沒有任何北京的警政或是監理單位出面回應此事，也有網友認為，吳亦凡若真的在監獄過世，應該會有官方的通報才對，呼籲大家不要輕信假消息。
事實上，吳亦凡2021年遭警方扣押以來，據微博網友統計，已經第5次傳出死訊了，其中有3次都集中在今年，顯然外界對於吳亦凡的動態一直都相當關心，儘管他已經被判刑，但仍有粉絲覺得吳亦凡是被冤枉的。
吳亦凡獄友爆料 他搶當班長爭取減刑
2023年則有一名網友爆料，他的朋友是吳亦凡的獄友，稱吳亦凡在監獄中表現積極，還擔任班長，就是想透過好表現爭取減刑、早日出獄。還有另一名自稱跟吳亦凡關在同樓層的獄友補充，吳亦凡在監獄內過得不錯，但沒有外界傳的變超胖，只不過面容有些浮腫，身體還是很瘦。不過以上這些消息都只是網路傳聞，難以查證。
吳亦凡4年前被逮 捲性侵案形象全毀
回顧吳亦凡性侵案，事件起於2021年7月，網紅都美竹公開指控吳亦凡藉「選MV女主角」名義邀約女性飲酒，進而發生性行為，當中更涉及未成年少女，引發輿論譁然。北京市公安局朝陽分局隨即介入調查，並於同年7月31日以涉嫌強姦罪將吳亦凡刑事拘留。8月16日，檢方正式批准逮捕。
案件於2022年6月10日在朝陽區人民法院開庭審理，法院於同年11月25日一審宣判，認定吳亦凡犯下「強姦罪」與「聚眾淫亂罪」，數罪併罰共判刑13年，期滿後將驅逐出境。2023年11月24日，北京市第三中級人民法院駁回上訴、維持原判。吳亦凡從2021年7月底被拘留後，就再也沒有公開露面了。
資料來源：微博
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
