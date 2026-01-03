我是廣告 請繼續往下閱讀

▲本次搶票大戰之所以進入「地獄模式」，最大主因在於效力MLB洛杉磯道奇隊的兩大巨星大谷翔平與山本由伸已確認披上「侍JAPAN」戰袍回鄉獻技。（圖／美聯社／達志影像）

即將於2026年3月登場的第六屆世界棒球經典賽（World Baseball Classic），東京組預賽門票於去年12月在羅森（LAWSON）售票系統開放販售。由於這是大谷翔平宣布參戰後的首波大規模放票，網站瞬間癱瘓，開賣僅30分鐘，排隊等候人數便衝破47萬人，戰況極度慘烈。本次搶票大戰之所以進入「地獄模式」，最大主因在於效力MLB洛杉磯道奇隊的兩大巨星大谷翔平與山本由伸已確認披上「侍JAPAN」戰袍回鄉獻技。這不僅是日本隊力拚連霸的關鍵戰役，更是球迷極少數能近距離親睹兩位看板球星同場競技的機會。根據系統顯示，在開賣日的上午開賣不到一小時，日本隊的所有場次預定票數已全數售罄。截至下午1時，系統仍有超過41萬人排隊，預估等待時間超過1小時。不少上班族坦言，即使在平日上午偷偷開網頁搶票，依舊連購票頁面都進不去，哀鴻遍野。這次經典賽小組賽台灣要前往日本打比賽，然而有日本隊的比賽早已遭到「秒殺」，這點並不讓人意外，因為上一屆情況就是如此。日本知名搞笑藝人出川哲朗曾在2023鯰魚節目中透露，自己身為大谷翔平與達比修有的鐵粉，曾試圖購買8萬日幣（約台幣1.8萬元）的門票卻秒殺失敗。為了見證傳奇，出川哲朗最後毫不猶豫地豪砸18萬日幣（約台幣4萬元）購入高價門票。他興奮地表示：「若是能看到達比修有先發、大谷翔平擔任指定打擊（DH），收視率絕對會突破40%！」這番言論引發網友共鳴，紛紛感嘆「就算是有名藝人，想看大谷一面也得付出天價」。本屆東京組預賽（Pool C）組合極具話題性，日本隊將在東京巨蛋迎戰台灣、韓國、澳洲及捷克。隨著大谷等旅外球星回歸，東京賽區的熱度預計將持續攀升至3月開賽。