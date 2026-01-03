我是廣告 請繼續往下閱讀

▲司曉迪曬出一張床照，稱躺在旁邊的正是鹿晗。（圖／微博＠iamroosie）

中國網紅司曉迪日前拋出核彈級爆料，宣稱睡過所有頂流男星，不只有與檀健次、林更新的私密對話截圖，就連鹿晗、范丞丞、蔡徐坤等一線男星都被點名，讓他們緊急透過工作室發聲明否認，並喊話告到底。但有眼尖網友發現，司曉迪的微博爆料貼文全消失，原以為是怕被告退縮，不料她只是疑似在被鎖帳號後轉戰X（前推特），還霸氣喊話：「你們家哥哥收買國內平台行，收買不了馬斯克吧」。司曉迪的爆料不只讓被點名男星火速發聲明否認，就連社群平台也全炸鍋，瘋狂討論爆料是否屬實。但不料司曉迪的爆料貼文在不久後遭刪除後，她疑似轉戰X開嗆粉絲：「看你們家哥哥發聲明然後把你們高興壞了對嗎？以為你們家哥哥終於保住清白之身了吧」，還透露遭粉絲私訊威脅恐嚇，直接霸氣喊：「你們家哥哥收買國內平台行，收買不了馬斯克吧」。除此之外，疑似司曉迪的X帳號還在稍早透露已被警察聯絡，強調不會發黃色貼文，「警察打電話給我，知道我在外網發東西，就算X不是國內平台，我要是發那些東西也會被追責，因為我是實名，你們以為跟你們一樣開個匿名推特號，隨便發什麽黃色沒事嗎？別想著坑我了吧」。司曉迪近日透過「iamroosie」帳號連日發文，曬出與鹿晗的私密床照，指稱兩人曾拉絲舌吻，並形容為「舌頭伸進去纏繞半小時，拉出絲來的那種」，其中還有一張聊天記錄，男方回覆「你親得我好舒服」，女方也害羞回應，引發輿論巨浪。司曉迪不僅以文字描述相處過程，更同步公開聊天記錄截圖、飯店定位、聚會合照以及多張疑似私密場景的照片，爆料內容尺度非常大，引發外界譁然。不過也有網友質疑真實性，認為相關親吻、躺床畫面可能是劇照合成，對於爆料不採信。而鹿晗官方工作室則發聲明否認，強調所有平台涉及鹿晗的不實言論均已蒐證完成，未來將會透過法律途徑追究一切責任。