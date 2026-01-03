S.柯瑞（Stephen Curry）、J.巴特勒（Jimmy Butler III）與D.格林（Draymond Green），被美國媒體形容是「策略性放水」，實力明顯矮一截的勇士最終無力招架雷霆的猛烈攻勢

▲金州勇士讓柯瑞（Stephen Curry）等多名主力輪休。（圖／美聯社／達志影像）

NBA

勇士在主場迎戰西區強權雷霆，面對NBA美國職籃（National Basketball Association）「背靠背」賽程的首戰，勇士教練團選擇策略性輪休陣中三大核心，以94：131慘敗，吞下本賽季最慘烈的一場敗仗，37分的分差也是雷霆本季第二大的勝分紀錄。雷霆一哥S.吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）此役展現極高效率，上場僅28分鐘便以20投10中、罰球7投全中的優異表現攻下30分，並送出7次助攻，這也是禁區新星C.霍姆葛倫（Chet Holmgren）同樣統治戰局，繳出15分、15籃板與4阻攻的雙十成績單。板凳出發的B.卡爾森（Branden Carlson）也挹注15分與11籃板，幫助雷霆本季第三度擊敗勇士，戰績提升至30勝5敗，持續朝著隊史最佳紀錄邁進。儘管主力缺陣，勇士在比賽初段表現得相當頑強。靠著W.理查德（Will Richard）的三分球，勇士在比賽進行至第17分鐘時僅以36：38落後。然而，雷霆隨即發動一波毀滅性的19：0攻勢，霍姆葛倫、新秀A.米契爾（Ajay Mitchell）與L.多特（Luguentz Dort）接連在外線開火，瞬間將比數拉開。半場結束前2分59秒，雷霆已將領先優勢擴大至57：36，自此勇士便再也無法將分差縮小至16分以內，比賽早早進入垃圾時間。勇士此役進攻端全面熄火，團隊命中率僅35.6%，三分球更是44投僅13中。先發球員中，M.穆迪（Moses Moody）、老將A.霍福德（Al Horford）與理查德各攻下13分，B.波傑姆斯基（Brandin Podziemski）貢獻12分。值得注意的是，。比賽首節末段，史班瑟更與雷霆板凳席附近的多特爆發激烈口角，雙方互噴垃圾話，顯見勇士球員在大幅落後下的沮喪情緒。雖然這場比賽被視為勇士的「策略性放棄」，目的是為了備戰週六對決猶他爵士（Utah Jazz）的比賽，但主場慘輸37分仍對士氣造成不小打擊。勇士教練團選擇讓柯瑞等老將休養生息，將重心放在更有機會取勝的爵士之戰。爵士近期同樣面臨傷兵問題，主力K.喬治（Keyonte George）與L.馬卡南（Lauri Markkanen）等人出賽成疑，勇士必須把握機會在主場全力止敗。