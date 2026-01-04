2004年出道的女子團體「蜜雪薇琪」，由溫哥華海歸的「蜜雪」徐佳琪與留學美國的「薇琪」陳怡君組成，當年以高學歷、高顏值的實力派唱將形象紅極一時，2007年更憑藉專輯《Princess》入圍第18屆金曲獎最佳演唱組合，但最後她們也分隔2地，許久未了體。許多粉絲不知道的是，蜜雪在出道前其實差一點就要與胞姊、天后蕭亞軒（Elva）組成三人團體，雖然最後因故解散，但蜜雪薇琪後來由包小松、包小柏兄弟力捧出道，依舊在歌壇留下一筆。近日蜜雪出席公益活動時表示，其實她和薇琪2023年曾低調發過一張專輯，因兩人分隔兩地、採取遠距離錄音製作，最終無法宣傳。蜜雪表示，薇琪定居加州且忙於照顧小孩，想看到兩人再度正式合體跑通告，關鍵要先等薇琪的小孩長大。
曾與Elva組團Phenomena 破局原因是姊姊拒簽約
回顧蜜雪薇琪的出道前傳，1998年蜜雪與姊姊艾莉莎（Alicia）在加拿大溫哥華唸書時，因參加歌唱比賽結識了同樣留學的蕭亞軒。三人志趣相投，決定組成女子團體，並以三人共同喜愛的歌曲〈Something about Phenomena〉為靈感，將團名取為「Phenomena」（現象）。
當時三人接受了長達一年的魔鬼培訓，培養出極佳默契，就在飛回台灣準備簽約發片之際，唱片公司對藝人形象與言行的嚴格管控，讓極有主見的姊姊艾莉莎無法接受，當場決定不簽約。雖然公司一度想補人，但三人默契無可取代，最終計畫告吹。蕭亞軒後來獨自發片大紅，而蜜雪則選擇重返校園攻讀她最愛的音樂系，彌補高中畢業後尚未完成的大學學業，這段沉澱也為她日後的創作實力打下基礎。
包小松兄弟力捧出道！不走可愛路線 主打知性＋樂器才華
直到2004年，學成歸國的蜜雪遇到了剛從美國加州大學聖地牙哥分校（UCSD）畢業的薇琪，兩人被王牌製作人包小松、包小柏相中，成為兄弟倆旗下藝人，「蜜雪薇琪」正式出道。蜜雪有大提琴、鋼琴演奏專長，薇琪有絕佳的演唱實力，加上兩人皆有國外留學背景，整體散發出一種獨有的名媛與ABC氛圍，知性的氣質，讓大眾耳目一新。出道曲〈獨立〉、甜蜜情歌〈Kissy〉以及催淚神曲〈愛斯基摩〉，至今仍是KTV熱門點播，當年更一舉入圍金曲獎最佳重唱組合。
隨著合約結束，兩人的人生軌跡也各自精彩。2008年蜜雪結婚，隔年生下一女，專注於家庭；薇琪則發揮學霸精神，除了每週主持電台節目，2010年曾轉行當起瑜伽老師開班授課，直到2016年兩人透過網路翻唱影片再度引起關注，掀起一波回憶殺。
克服時差遠距離錄音 復出專輯零宣傳
看見F4、Energy都復出，許多粉絲也想敲碗兩人復出，殊不知她們其實默默地「復出過」。蜜雪表示，2023年為了回饋歌迷，克服了台灣與美國的時差，透過網路連線遠距離錄音，艱辛地完成了一張專輯。但因為薇琪人不在台灣，無法配合任何宣傳行程，專輯錄好了暫時無法宣傳。
蜜雪表示薇琪目前定居在美國加州，雖然生活重心都在家庭和照顧年幼的孩子身上，但她並沒有放棄音樂，目前在當地也有在教音樂，日子過得相當充實。蜜雪表示，自己非常理解媽媽的角色，雖然兩人私下感情依舊好，但在薇琪的孩子長大、卸下部分育兒重擔之前，要看到「蜜雪薇琪」像當年一樣跑巡演或合體，恐怕還需要粉絲再多一點耐心等待。
我是廣告 請繼續往下閱讀
回顧蜜雪薇琪的出道前傳，1998年蜜雪與姊姊艾莉莎（Alicia）在加拿大溫哥華唸書時，因參加歌唱比賽結識了同樣留學的蕭亞軒。三人志趣相投，決定組成女子團體，並以三人共同喜愛的歌曲〈Something about Phenomena〉為靈感，將團名取為「Phenomena」（現象）。
當時三人接受了長達一年的魔鬼培訓，培養出極佳默契，就在飛回台灣準備簽約發片之際，唱片公司對藝人形象與言行的嚴格管控，讓極有主見的姊姊艾莉莎無法接受，當場決定不簽約。雖然公司一度想補人，但三人默契無可取代，最終計畫告吹。蕭亞軒後來獨自發片大紅，而蜜雪則選擇重返校園攻讀她最愛的音樂系，彌補高中畢業後尚未完成的大學學業，這段沉澱也為她日後的創作實力打下基礎。
包小松兄弟力捧出道！不走可愛路線 主打知性＋樂器才華
直到2004年，學成歸國的蜜雪遇到了剛從美國加州大學聖地牙哥分校（UCSD）畢業的薇琪，兩人被王牌製作人包小松、包小柏相中，成為兄弟倆旗下藝人，「蜜雪薇琪」正式出道。蜜雪有大提琴、鋼琴演奏專長，薇琪有絕佳的演唱實力，加上兩人皆有國外留學背景，整體散發出一種獨有的名媛與ABC氛圍，知性的氣質，讓大眾耳目一新。出道曲〈獨立〉、甜蜜情歌〈Kissy〉以及催淚神曲〈愛斯基摩〉，至今仍是KTV熱門點播，當年更一舉入圍金曲獎最佳重唱組合。
隨著合約結束，兩人的人生軌跡也各自精彩。2008年蜜雪結婚，隔年生下一女，專注於家庭；薇琪則發揮學霸精神，除了每週主持電台節目，2010年曾轉行當起瑜伽老師開班授課，直到2016年兩人透過網路翻唱影片再度引起關注，掀起一波回憶殺。
克服時差遠距離錄音 復出專輯零宣傳
看見F4、Energy都復出，許多粉絲也想敲碗兩人復出，殊不知她們其實默默地「復出過」。蜜雪表示，2023年為了回饋歌迷，克服了台灣與美國的時差，透過網路連線遠距離錄音，艱辛地完成了一張專輯。但因為薇琪人不在台灣，無法配合任何宣傳行程，專輯錄好了暫時無法宣傳。
蜜雪表示薇琪目前定居在美國加州，雖然生活重心都在家庭和照顧年幼的孩子身上，但她並沒有放棄音樂，目前在當地也有在教音樂，日子過得相當充實。蜜雪表示，自己非常理解媽媽的角色，雖然兩人私下感情依舊好，但在薇琪的孩子長大、卸下部分育兒重擔之前，要看到「蜜雪薇琪」像當年一樣跑巡演或合體，恐怕還需要粉絲再多一點耐心等待。