底特律老虎在美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）的歷史長河中，亞洲球員的身影相對零星且稀少，從最早的木田優夫、野茂英雄，到台灣球迷熟悉的倪福德，亞洲球員在底特律的足跡往往被視為隊史的「小插曲」。對此，近日全美棒球記者協會記者、關注老虎農場發展的卡斯提洛（Rogelio Castillo），撰文深入剖析李灝宇對於老虎的歷史意義。
從野茂英雄到倪福德！老虎隊與亞洲球員有短暫交集
報導中指出，老虎與亞洲球員的緣分最早可追溯至1999年的木田優夫，隨後在2000年迎來了傳奇球星野茂英雄，但他僅在底特律停留一季，寫下8勝12敗的成績。2009年，台灣左投倪福德加盟老虎，成為隊史首位台灣球員，更是首位從中職直接挑戰大聯盟的本土先驅。雖然倪福德在首年繳出2.61的防禦率令人驚艷，但隨後表現下滑，讓老虎隊開發亞洲市場的腳步一度停滯長達十年。
「怪力男」李灝宇準備就緒！有望成隊史首位亞洲野手
不同於過去簽下日韓老將的短線操作，老虎隊在2023年透過交易獲得李灝宇後，將他視為球隊長期發展的基石。在剛結束的2025年賽季，李灝宇在3A展現出優異的選球與長打潛力，出賽126場繳出14轟、22盜與.243的打擊率。
目前李灝宇已身處老虎隊的40人名單，這意味著他隨時可能迎來大聯盟初登場。若能成功升上最高殿堂，他將成為老虎隊史上首位亞洲出身的野手，這對於長期以來缺乏亞洲野手足跡的老虎隊來說，是極具象徵意義的突破。
底特律環境轉變！李灝宇有望寫下新篇章
除了球員實力，地緣環境的改變也為老虎隊引進亞洲人才提供了肥沃土壤。過去20年，密西根州東南部的亞洲人口顯著成長，日、中、台、韓人口也在當地蓬勃發展。
美媒分析，與20多年前木田優夫或野茂英雄面對的陌生環境不同，現在的底特律周邊已具備深厚的亞洲文化底蘊。對李灝宇或其他未來的亞洲球員而言，社區的支持與文化親近感，將是他們在異鄉打拼的最強後盾。隨著2026年春訓即將展開，台灣球迷都在期待，李灝宇能否用他的球棒在底特律寫下屬於台灣人的新篇章。
