台北富邦勇士今（3）日在主場和平籃球館迎戰台南台鋼獵鷹，這場比賽對台灣籃壇意義非凡，因為睽違賽場7個月之久的「野獸」林志傑正式傷癒回歸。勇士隊在林志傑開賽連飆2記三分球的帶動下，全隊火力大爆發，終場以124：86血洗獵鷹，以38分之差奪下主場2026年首勝。林志傑賽後感性表示：「最開心的就是第一場回歸，就跟辛特力把比賽贏下來。」同時他也坦言因為年紀的關係，恢復變得更加艱苦。由此就能看出「野獸」在經歷大傷後為了回到場上，費了多大的苦心。面對戰績前段班的獵鷹，勇士隊今日打出本季代表作。即將滿44歲的林志傑先發上陣，首節手感熱燙，帶領團隊在開賽7分鐘內轟出29：9的攻勢，奠定領先根基。林志傑全場出賽20分鐘，高效砍下13分、4籃板。睽違227天才再度出賽的林志傑在開賽就連續飆進兩記三分，展現極佳的手感。對此林志傑表示：「比賽節奏就是這樣，一個戰術出來，自己的節奏、角度、投籃都很順地就拔起來，沒去想那麼多。」他坦言精神上已經慢慢回來了，但體能狀態還在調整中，比賽中自己就盡量做好不用花太多體力的事。回想起過去7個月的傷病時光，林志傑不諱言這是職業生涯的一大挑戰。他感性吐露：「受傷後接著治療恢復，隔了很長的時間都沒有在場上，這是自己最沒辦法調適的。何況是我這個年紀，可能會更艱難更辛苦。」為了重返賽場，林志傑在復健後期投入大量時間鞏固重量訓練，才開始進行基本練球。被問及「今年是最後一個賽季，今天完成首秀會不會覺得這個賽季很不一樣？」時，他則平淡回應：「其實不會想那麼多，還是球員就先思考比賽與球隊目標，思考自己想呈現什麼，不會去想（引退）那些問題。」今日不僅是林志傑的回歸，三連霸核心洋將辛特力（Michael Singletary）也同場復出進帳12分。洋將哥倫特則轟下全場最高24分，莫巴耶與古德溫也合砍超過40分，聯手讓獵鷹隊防線潰散，洋將翟蒙更因不滿判決「連插2T」遭驅逐出場。林志傑強調：「不管哪個時刻只要球隊贏球就是最棒的，這場贏球是團隊的勝利。」至於外界關注的體能狀況，野獸幽默表示：「現在還在比賽當中沒感覺，通常都是看明天睡起來的感覺。」明日勇士將在主場對戰洋基工程，林志傑是否會背靠背出賽也成為球迷關注的一大焦點。