▲林俊傑（右2）公開為媽媽慶生照，正式認愛女友七七（左1）。（圖／林俊傑IG@jjlin）

44歲金曲歌王林俊傑（JJ Lin）在去年底於社群上正式認愛小21歲的中國網紅女友七七，突然的好消息讓外界都非常震驚，但也紛紛獻上祝福。而陶晶瑩也在近日於《陶色新聞》談到林俊傑認愛這件事，透露自己早在林俊傑公開戀情前，就於機場遇到過兩人，還直呼「看我嘴巴多緊」。陶晶瑩在《陶色新聞》談到林俊傑認愛消息，不料講一講陶晶瑩突然偷笑，吳小帽趕緊問原因，陶晶瑩一開始說不能講，在對方逼問後她透露曾遇到過林俊傑跟七七，「有一次在機場的時候（遇到兩人），有家長也有宣傳在」，表示自己當時眼睛飄了一下，對方也看到她，「我就打完招呼說玩得愉快就走了」，她也透露當時就感覺兩人是情侶，直呼「看我嘴巴多緊，都沒有講」。事實上，林俊傑與七七的緋聞從去年2月開始傳出，還有民眾稱半年前就直擊林俊傑和七七在台灣吃火鍋，可見兩人很早之前就開始煲愛。民眾透露當時林俊傑和七七在保鑣的護送下，從一輛豪華保母車下來，火速進入餐廳。林俊傑戴著鴨舌帽、口罩掩人耳目，還不時東張西望，似乎很怕被拍到，可見相當保護戀情。林俊傑在上個月29日於社群公開一張為媽媽慶生的家庭合照。不過照片中除了他與父母以外，還出現一名年輕嫩妹，火速引發討論。而林俊傑經紀人也直接認愛，坦承該名女子是林俊傑女友、中國網紅七七。這也是他出道22年來首度公開放閃，再度引爆話題。林俊傑罕見認愛後，也傳出女友是否懷孕的消息，對此經紀公司直接回應：「沒有懷孕」。至於林俊傑是否因公開戀情而有結婚打算？雙方家長見過面了嗎？或是否因健康狀況加速成家計畫，經紀公司也僅回應《NOWNEWS今日新聞》表示：「他現在過的很開心，也謝謝大家的關心。目前沒有具體的計畫，現階段還是會專注於生活與工作，再次感謝大家的關心」。