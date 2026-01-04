邁入2026年，剛奪下世界大賽冠軍的洛杉磯道奇隊依然像是一部無懈可擊的奪冠機器。然而，隨著休賽季進入關鍵期，自由球員市場卻充滿了濃厚的「道奇校友會」氣息。根據《Dodgers Way》目前共有21名曾效力於道奇隊的成員待價而沽，球迷們正熱烈討論：誰能再次穿上那身經典的道奇藍？
回歸大熱門：赫南德茲（Kike Hernandez）
如果赫南德茲在開幕日前沒有回到道奇更衣室，那才叫人驚訝。他不只是內外兼修的「瑞士刀型」工具人，更是隊上的氣氛帶動者與季後賽關鍵一擊的製造者。對於永遠需要陣容深度的道奇隊來說，這段關係與其說是終止，不如說是「暫時停頓」，回歸機率被評為最高。
夢幻重逢：貝林傑（Cody Bellinger）
曾經的MVP貝林傑，在經歷傷病低潮與外隊重塑後，如今已成為一名擊球穩定的資深強打。由於道奇隊目前正尋求外野戰力支援，這位昔日看板球星的回歸不再是痴人說夢。不僅情感面能滿足球迷，賽場上的戰力銜接也顯得十分合理。
情懷與現實：特納（Justin Turner）與老將們
高齡41歲的「赤鬍子」特納對左投仍具威脅，且具備無可取代的領袖氣質。儘管他在2026年續留道奇的戰術空間有限，但球迷普遍相信，即便不是今年，特納最終一定會簽下一份一日合約，以道奇球員的身份正式退休。
至於曾獲世界大賽冠軍功臣的高辛林（Tony Gonsolin），在經歷傷病折磨並被移出40人名單後，若想回歸，恐怕只能接受一份低風險的深度補強合約。
名單清點：誰還有機會？
在長達21人的清單中，包括：
投手： 菲力普斯（Evan Phillips，回歸機率高）、比爾勒（Walker Buehler）、薛澤（Max Scherzer）、安德森（Tyler Anderson）、金布瑞爾（Craig Kimbrel）等。
野手： 泰勒（Chris Taylor）、海沃德（Jason Heyward）、馬格特（Manuel Margot）、巴恩斯（Austin Barnes）、凡杜戈（Alex Verdugo）等。
比起懷舊，道奇更在乎戒指
道奇隊制服組雖然重視球隊文化與熟悉感，但這支球隊的終極目標始終只有「冠軍」。對於這21名前隊員來說，除非他們能完美符合「現在就能助隊贏球」的高標，否則道奇隊不會僅為了情懷而買單。
正如資深評論所言：「懷舊雖然美好，但奪冠遊行更香。」道奇隊正以極度理性的商業思維，構築2026年的衛冕之路。
消息來源：Dodgers Way
比起懷舊，道奇更在乎戒指
