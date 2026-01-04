隨著2026年球季進入倒數，紐約洋基隊在自由球員市場的腳步顯得異常謹慎。儘管外界不斷傳出球隊可能簽回重砲貝林傑（Cody Bellinger），或豪砸預算爭取頂級球星，但總管凱許曼（Brian Cashman）口中「並不存在」的預算限制，似乎正實質影響著補強節奏。洋基隊媒《Yanks Go Yard》指出，如果洋基隊不打算在自由市場揮霍，那麼透過創意交易尋找「第二梯隊」的優質戰力，將是 2026 年升級陣容的關鍵。以下盤點四個洋基隊應關注的潛在交易目標：
1. 太空人隊外野手：梅耶斯（Jake Meyers）
休士頓太空人長期將梅耶斯擺上交易桌，雖然近期他們送走了頂級外野新秀，但總管布朗（Dana Brown）在聖誕節前受訪時，並未排除交易梅耶斯的可能。梅耶斯是頂級的外野防守專家，且 2025 年繳出 .292/.354/.373 的生涯年成績，被視為「窮人版貝林傑」。洋基隊可利用農場豐富的投手深度，換取這名能提供穩定防守與右打火力的戰力。
2. 紅人隊先發投手：辛格（Brady Singer）
在柯爾（Gerrit Cole）與羅登（Carlos Rodón）健康狀況不穩、吉爾（Luis Gil）傷病史存疑的情況下，洋基隊急需一名耐投的「局數吞噬者」。辛格在 2025 年投出 4.03 ERA 與 169.2 局的穩定表現，且將進入最後一年仲裁，年薪約 1,200 萬美金，對預算有限的紅人隊來說負擔不小，這為洋基隊提供了絕佳的交易機會。
3. 金鶯隊一壘手：蒙卡索（Ryan Mountcastle）
自從金鶯隊簽下阿隆索（Pete Alonso）後，蒙卡索在隊中已無固定位置。雖然他近年數據有所下滑，但底層數據顯示其擊球力道（平均出速 90.7 英里）與甜蜜點機率仍維持高水準（前 20%）。身為僅剩一年的合約租借，蒙卡索能為洋基一壘位置提供強大的右打備案，且代價相對低廉。
4. 落磯隊後援投手：沃德尼克（Victor Vodnik）
在錯過多名自由市場後援目標後，洋基隊可能需要轉向「交易老朋友」科羅拉多落磯尋求協助。沃德尼克擁有場均 98.7 英里的火球，且 2025 年 ERA 僅 3.02。雖然其保送率較高，但具備極佳的滾地球誘發率（54.3%），加上目前僅 26 歲且具備多年球隊控制權，完全符合凱許曼對牛棚戰力的偏好。
目前的洋基隊似乎更傾向於精打細算的價值投資，而非市場上的豪門對決。如果這些低調的交易能夠成行，洋基隊在 2026 年或許能以更均衡的陣容，挑戰那座渴求已久的冠軍獎盃。
我是廣告 請繼續往下閱讀
休士頓太空人長期將梅耶斯擺上交易桌，雖然近期他們送走了頂級外野新秀，但總管布朗（Dana Brown）在聖誕節前受訪時，並未排除交易梅耶斯的可能。梅耶斯是頂級的外野防守專家，且 2025 年繳出 .292/.354/.373 的生涯年成績，被視為「窮人版貝林傑」。洋基隊可利用農場豐富的投手深度，換取這名能提供穩定防守與右打火力的戰力。
在柯爾（Gerrit Cole）與羅登（Carlos Rodón）健康狀況不穩、吉爾（Luis Gil）傷病史存疑的情況下，洋基隊急需一名耐投的「局數吞噬者」。辛格在 2025 年投出 4.03 ERA 與 169.2 局的穩定表現，且將進入最後一年仲裁，年薪約 1,200 萬美金，對預算有限的紅人隊來說負擔不小，這為洋基隊提供了絕佳的交易機會。
自從金鶯隊簽下阿隆索（Pete Alonso）後，蒙卡索在隊中已無固定位置。雖然他近年數據有所下滑，但底層數據顯示其擊球力道（平均出速 90.7 英里）與甜蜜點機率仍維持高水準（前 20%）。身為僅剩一年的合約租借，蒙卡索能為洋基一壘位置提供強大的右打備案，且代價相對低廉。
在錯過多名自由市場後援目標後，洋基隊可能需要轉向「交易老朋友」科羅拉多落磯尋求協助。沃德尼克擁有場均 98.7 英里的火球，且 2025 年 ERA 僅 3.02。雖然其保送率較高，但具備極佳的滾地球誘發率（54.3%），加上目前僅 26 歲且具備多年球隊控制權，完全符合凱許曼對牛棚戰力的偏好。