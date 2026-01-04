今年日本職棒透過入札制度進入美國職棒大聯盟（Major League Baseball）的兩大看板球星岡本和真與村上宗隆，今（4）日正式確定落腳多倫多藍鳥。根據《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）報導，讀賣巨人重砲岡本和真（Kazuma Okamoto）已與多倫多藍鳥簽下4年、總額6000萬美元（約新台幣18.8億元）的合約；而養樂多燕子的村上宗隆則以2年3400萬美元（約新台幣10.66億元）轉投芝加哥白襪。雖然年均薪資相近，但岡本的總額與合約長度幾乎是村上的兩倍，根據《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）分析指出，這是因為岡本和真更加「安全」。
岡本和真「壓哨」加盟藍鳥 防守與速球對應力成關鍵
即將年滿30歲的岡本和真，在入札談判期限最後一刻與藍鳥達成協議。這份合約包含500萬美元的簽約金，且未包含合約跳脫權，展現長留多倫多的決心。
根據《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）分析，儘管村上宗隆年僅25歲且具備驚人的56轟潛力，但在美職球探眼中，岡本和真卻是更「安全」的選擇。數據顯示，岡本對150公里以上速球的應對能力與三振率皆優於村上，且具備金手套級別的三壘守備穩定性，讓藍鳥隊願意開出長約，避免像村上的合約那樣被視為一場「豪賭」。
挑戰「2年短約」拚身價 落腳白襪成強烈對比
相較於岡本選擇加盟去年闖入世界大賽、目標重返榮耀的強權藍鳥隊，村上宗隆的選擇則充滿挑戰。他加盟的是去年苦吞100敗、正處於重建期的芝加哥白襪隊。
外界分析，村上之所以選擇2年短約，是為了將這兩年當作「美職適應期」。若能在這段時間證明自己能克服大聯盟火球並修正三振過多的問題，年僅27歲的他屆時將有機會挑戰總額破億美元的超級長約。相較之下，岡本選擇在生涯巔峰期簽下4年穩定合約，確保了他在巨人野手旅美史上的最高薪地位。
日職好手大舉西征 2026賽季成「試金石」
隨著岡本和真與村上宗隆塵埃落定，連同先前意外加盟太空人的今井達也，日本職棒今年休賽季入札市場的3大焦點皆「名草有主」。岡本能否在藍鳥隊三壘防線站穩腳跟，並延續在日職對戰山本由伸5成打擊率的「強投殺手」本色，將是全球棒球迷關注的焦點。
