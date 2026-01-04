我是廣告 請繼續往下閱讀

▲根據預測，岡本和真將擔任「第7棒、三壘手」。（圖／美聯社／達志影像）

效力於日本職棒讀賣巨人的強打者岡本和真（29歲），已於今（4）日正式與多倫多藍鳥隊達成協議，簽下一份為期4年、總額6000萬美元（約合新台幣18.8億元）的合約。隨著入札制度（Posting System）的談判期限進入倒數24小時，這份電擊合約的敲定也為岡本的旅美夢想劃下完美句點。知名數據網站《FanGraphs》在合約敲定後，迅速針對藍鳥隊 2026 年球季的預期打線進行選定。在缺少了原主力游擊手比薛特（Bo Bichette）的情況下，藍鳥隊依然擁有全大聯盟數一數二的重量級打線。根據預測，岡本和真將擔任「第7棒、三壘手」。藍鳥隊的前段棒次實力強勁，包括老將史普林格（George Springer）、三拍子外野手巴修（Daulton Varsho），以及明星一壘手小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）。岡本被排在重砲捕手柯克（Alejandro Kirk）與潛力新秀巴格（Addison Barger）之後，目標是利用前方打者的高出壘率，發揮其優異的長打力來量產打點。由於一壘位置由當家球星小葛雷諾鎮守，岡本和真在藍鳥隊的主要守備位置預計將是三壘。儘管他在日職巨人隊最後一年展現了驚人的.416上壘率，但美方評價認為，岡本在藍鳥隊最重要的價值在於其「產點能力」與「延續火力」的角色。除了岡本和真的加入，藍鳥隊的先發輪值也已趨於完整，包括高斯曼（Kevin Gausman）、希斯（Dylan Cease）、比柏（Shane Bieber）等強投。值得注意的是，第5號先發預計由曾效力於日職日火與樂天隊、去年在韓職奪下MVP的龐斯（Cody Ponce）擔任。這份4年合約中，藍鳥隊也將向讀賣巨人支付約1087.5萬美元的讓渡金。隨著攻守戰力的全面提升，藍鳥隊展現了強烈的奪冠決心，準備再次向去年擦身而過的世界大賽冠軍發起挑戰。