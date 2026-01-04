我是廣告 請繼續往下閱讀

根據外媒《CBS》報導，現年31歲的明星游擊手阿西亞（Orlando Arcia），確定以附帶大聯盟春訓的小聯盟合約轉戰明尼蘇達雙城，他曾在2023年效力亞特蘭大勇士時入選明星賽，大聯盟生涯出賽1013場有90轟，以能守中線的內野手而言，具備一定長程火力。阿西亞最早於2016年就登上大聯盟，效力5年半後，透過季中交易來到勇士，同年隨隊奪下世界大賽冠軍，但作為工具人的阿西亞僅獲得6場出賽機會。2023年，勇士當家游擊手史瓦森（Dansby Swanson）離隊，阿西亞頂替空缺打出好表現，靠著上半季好燙手感入選明星賽，但下半季完全熄火，最終整季僅留下OPS+99成績單。阿西亞上季僅在勇士出賽14場就遭到DFA（指定讓渡），當時《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）搶先報導，表示紐約雙雄洋基與大都會，都有意用小聯盟約引進阿西亞，但他最終考量發展機會，與洛磯簽下大聯盟約。可惜阿西亞後續轉戰墊底洛磯後，成績仍不見起色，62場出賽中打擊率剩下2成03，OPS+44，勝利貢獻值（WAR）甚至是-1.1，季後也確定離隊。如今阿西亞與雙城簽下小聯盟附帶大聯盟春訓邀約，期盼找回曾單季2成64打擊率、17轟、65分打點巔峰身手，但多方外媒普遍認為，阿西亞打擊期待感不高，如今想持續留在大聯盟，其工具人身份才是最大價值。