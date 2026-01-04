洛杉磯道奇MVP強打貝茲（Mookie Betts）近期在接受知名直播主羅斯（Adin Ross）採訪時驚爆，他在職業生涯初期曾陷入極大低潮，甚至一度決定要放棄棒球，轉向大學籃球發展。而最終讓他留在球場上的契機，竟然與一場意外錯過的「大學入學考試」有關。
籃棒雙棲的天才 曾為大學籃球報考ACT
身高僅178公分、體重82公斤的貝茲，如今雖在棒球場上展現出驚人的爆發力，但他在高中時期其實也是一名籃球校隊神手，平均每場能貢獻14分且接近「雙10」的數據。當時的他，對於籃球的熱愛程度甚至不亞於棒球，甚至已吸引不少大學籃球教練的目光。
貝茲透露，在小聯盟奮鬥的第二年，由於遲遲無法打出成績，低迷的表現讓他對棒球之路感到心灰意冷。他當時甚至已經計畫好重返校園改打籃球，並預約了美國大學測驗（ACT）準備申請入學，展現了「不打棒球就打籃球」的堅決態度。
「老天給的預兆」 延長賽意外拯救棒球生涯
然而，命運在考試前一晚出現了戲劇性的轉折。貝茲回憶道，考試前一天的比賽因故打進了延長賽，等他回到家時已經凌晨一點，疲憊不堪的他心想：「我絕對不可能在早上七點起床參加八點的考試。」
有趣的是，就在錯過考試後，貝茲在比賽中打出了超凡表現，這讓他重新燃起了信心，並將這一切視為「上天的旨意」，告訴他應該留在棒球場繼續努力。隨後的發展正如球迷所知，他在微調打擊機制過後，成績開始一飛衝天，最終成為大聯盟歷史上最偉大的球星之一。
體型不再是阻礙 道奇球迷慶幸「還好沒去打籃球」
雖然籃球運動對於體型的要求極高，但以貝茲過人的運動神經與協調性，即便是在籃球場上，他已有極大的機率能成為一名優秀的控球後衛。不過對於道奇隊與廣大棒球迷來說，絕對慶幸那場延長賽讓貝茲「睡過頭」，否則大聯盟恐怕會失去一位極具代表性的看板球星。
